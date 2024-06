Hugo Benjamín Ibarra asumió como entrenador de Boca en 2022 de manera interina en un comienzo, pero los resultados acompañaron y la decisión de la dirigencia fue que continúe al frente del primer equipo. Como ayudantes de campo tuvo a Leandro Gracián y al Tito Pompei, dos ex futbolistas del club. Es que desde que Juan Román Riquelme tomó las riendas del club -primero como vice y desde 2023 como presidente- los ex jugadores del Xeneize tienen un rol preponderante.

En los últimos días, dos referentes de Boca estuvieron en el ojo de la tormenta y colmaron la paciencia tanto de Diego Martínez y su cuerpo técnico como también de los hinchas. A Marcos Rojo se le cuestiona su infantil expulsión ante Platense y a Darío Benedetto la celebración de su cumpleaños un día de semana y el estado en el que llegó al entrenamiento posterior.

Gracián respaldó a Marcos Rojos

“Estoy orgulloso de haber compartido entrenamientos con Rojo. Es un futbolista de una trayectoria enorme, de una experiencia enorme, un jugador de Mundial. En el día a día conocí un tipo altamente competitivo”, afirmó el Tano en diálogo con Olé.

Además, dijo: “Entendí la carrera que tiene. Yo lo veía entrenar y él compite desde el momento que pisa la cancha hasta que se va. Son futbolistas que tienen eso incorporado. Marcos es extremadamente competitivo, y es un ejemplo para copiar. En el día a día conocí a un gran jugador”.

Leandro Gracián. (Foto: IMAGO).

El Tano también bancó al Pipa

“Entiendo lo que sufren cuando no pueden rendir, entiendo lo que quieren al club porque le dan todo. Y también entiendo que a veces en el fútbol no salen las cosas. Benedetto es otro gran futbolista. Gran goleador. Con una técnica y una pegada difícil de ver. Con nosotros todos los días entrenaba, competía, siempre positivo. Jugadores así te enseñan”, sentenció el actual entrenador de Deportivo Madryn.

También dijo: “Lo extrafutbolistico en Boca… Pasaba cuando estábamos nosotros, tapa de diario todos los días. Lo que yo veo es el futbolista. Pipa cuando estuvo con nosotros fue un excelente profesional. Hizo goles importantes, el de River, el de Lanús, los tres goles contra Patronato”.

La falta de mérito a Ibarra

“Yo siento que le quitan mérito al entrenador, y eso es lo que más me duele. Hugo no habla. Tiene un perfil de silencio y entiendo que eso es hace que se le quite mérito. La efectividad que tiene de los partidos que dirigió es muy alta y no se lo reconoce”, cerró Leandro Gracián.