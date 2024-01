El 31 de diciembre pasado finalizó el contrato de Enzo Pérez con River Plate, el club de sus amores. Y, después de muchas idas y vueltas y de pensarlo durante varios meses, el talentoso y experimentado mediocampista de 37 años de edad y nacido en Maipú, provincia de Mendoza, tomó la determinación de ponerle punto final a su estadía en el Millonario.

En ese contexto, al dos veces mundialista con la Selección Argentina le surgieron varias propuestas. Deportivo Maipú, Inter Miami y Estudiantes de La Plata fueron solamente algunas. Y, finalmente, el campeón de la CONMEBOL Libertadores con River en el año 2018 terminó inclinándose por el Pincha, donde había dejado una gran imagen.

Inclusive, Enzo Pérez ya disputó dos compromisos oficiales con la camiseta de Estudiantes desde su anhelado retorno. El primero el pasado jueves con victoria por 3-0 sobre Argentino de Monte Maíz, por la primera instancia de la Copa Argentina. Y, el siguiente, el domingo, con triunfo agónico contra Belgrano de Córdoba en La Plata.

En medio de ese panorama, en las últimas horas, el también exjugador de Godoy Cruz de Mendoza, Benfica y Valencia mantuvo una conversación con el canal oficial de Estudiantes de La Plata. Y, en la misma, el 26 veces internacional con el combinado Albiceleste brindó detalles sobre su alejamiento de River y su llegada al conjunto Pincha.

“En casa estamos muy contentos. Siempre dije que mi hermano menor se hizo hincha de Estudiantes porque vivió todo ese tiempo conmigo, vivió el día a día de Estudiantes”, comenzó exteriorizando Enzo Pérez, dando a entender que recibió el apoyo incondicional de su familia al tomar la determinación de regresar al conjunto de La Plata.

“Estamos muy felices. Cuando les comenté que estaba todo decidido para venir acá me felicitaron y me dijeron que había tomado una gran decisión porque conocían al club, conocían a la gente que estaba acá día a día”, continuó manifestando Enzo Pérez, que se había marchado de Estudiantes como un auténtico ídolo.

“Sabían que me iban a cuidar, sabían que me iban a dar cariño, me iban a brindar en el día a día lo mejor para que yo me sintiera cómodo. Y también uno cuando va terminando su carrera futbolística necesita un poco de todo eso y sabía que acá lo iba a encontrar”, culminó el también campeón de la Copa Libertadores con Estudiantes, allá por 2009.

Los números de Enzo Pérez en River

Defendiendo la camiseta del conjunto Millonario, Enzo Pérez diagramó seis goles y 10 asistencias en 241 partidos oficiales.

Las cifras de Enzo Pérez en Estudiantes

Con los colores de Estudiantes de La Plata, Enzo Pérez acumula 18 anotaciones y 25 asistencias al cabo de 181 cotejos oficiales.