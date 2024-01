La llegada de Enzo Pérez a Estudiantes tuvo mucha repercusión en Núñez, porque terminó hablando de la forma en la que se fue de River. Al irse a un equipo son aspiraciones similares a las del Millonario y encima un rival directo, queda claro que el mediocampista sentía que estaba en condiciones de seguir siendo titular en el Millonario. Eso dio a entender que su partida tuvo que ver con algo que trasciende lo futbolístico y el periodista Pablo Giralt lo confirmó.

En Pelota Parada, programa que conduce en TNT Sports, el popular relator fue contundente sobre los últimos tiempos del mendocino en Núñez. “Esto no te lo va a decir a nadie, pero yo te lo voy a decir: en River, a Enzo Pérez lo consideraban en los últimos tiempos ingobernable, imposible de manejar”, soltó al aire.

Y agregó: “Esta fue la salida de Enzo Pérez. Yo no sé quién tiene razón. Yo creo que acá es mitad y mitad, porque no supieron acomodarlo en su momento y él se tomó atributos que quizás no le correspondían. Se generó una figura alrededor de Enzo Pérez de un jugador casi intocable”.

“La sensación, más allá de que nadie lo diga, porque se maneja un perfil bajo total, es que era un jugador ingobernable en cuanto a la conducción del vestuario y la interna y demás”, cerró.

Qué dijo Demichelis de Enzo Pérez

El entrenador fue consultado sobre la salida del ídolo y declaró: “Enzo tenía la posibilidad de renovar y decidir el si seguía en la institución. Se fue a lo grande, cumpliendo un gran ciclo en la institución y levantando una copa. Despidiéndose dentro del campo. Eso es para pocos”.

“Terminó jugando con la exigencia que lo hizo a su edad. Mi deber como entrenador es analizar las prestaciones en los entrenamientos y en los partidos”, expresó el DT cerrando el asunto.

La palabra de Enzo Pérez cuando se fue de River

Tras consagrarse en el Trofeo de Campeones a finales de 2023, Enzo anunció su salida en conferencia de prensa y no quiso profundizar en las razones: “Sé que tendrán mil preguntas por hacer, sacarse muchísimas dudas pero no es el momento de hablar. ¿Por qué? Porque me quiero ir con los lindos recuerdos, en paz como me voy, con la tranquilidad de haber dejado todo, vaciarme como jugador”.

“No quiero decir nada más porque se me vienen muchísimas cosas hoy en la cabeza. Que terminen el año de una gran manera, que empiecen el otro mejor, se cierra una etapa. Descansaré, me iré con mi familia de vacaciones, no se gasten en mandarme mensajes ni nada porque a partir de hoy mi teléfono queda permanentemente apagado”, remarcó.