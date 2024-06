Esta semana, el empresario argentino Mauro Stendel publicó en redes sociales un video en el que detalla paso a paso cómo el club Newell’s Old Boys, según su versión, le estafó 45 mil dólares e intimó a la dirigencia del cuadro rosarino a dar explicaciones sobre lo sucedido.

“Así es como han sido malversados 200 mil dolares o tal vez 300 mil de mi bolsillo hacia el club Newell’s Old Boys por gente de la comisión directiva o gente con alcance hacia ellos”, declaró en un video de más de cinco minutos que ha generado una fuerte repercusión en el conjunto Leproso.

En el medio de este temblor, fuentes de la dirigencia del elenco rosarino le aseguraron a Bolavip que “el club tiene firmado un convenio y éste se cumplió”, por lo que “lo que sucedió con terceros está en manos de legales”. Además, anticiparon que es inminente la publicación de un comunicado para aclarar la situación ante la preocupación de los socios. “El club no fue irregular, está todo documentado”, sostuvieron.

La denuncia por estafa

Mauro Stendel, titular de la empresa NUM que brinda cursos para emprendedores, explicó en el video difundido en las últimas horas que se contactaron él desde Newell’s a través de “Leo” quien ocupa el cargo de subdirector. Fue así que le propusieron ser sponsor del equipo durante el amistoso que la Lepra jugó ante Inter Miami en febrero.

La propuesta constaba de un abono de 300 mil dólares a cambio de ser sponsor en la camiseta durante el partido y auspiciar “La Semana Leprosa”, lo que le permitiría a él dar una charla en un evento privado del que participarían personas ligadas a ambos clubes e incluso a Miami. Ante esta oportunidad, Stendel aceptó.

Fue así que transfirió 100 mil dólares auna cuenta de Newell’s en el banco Santander de España y otros 200 mil dólares a la agencia HUB Comunicaciones liderada por Cecilio Flematti.

Según denunció Stendel públicamente, finalmente no tuvo la oportunidad de dar la charla en esa reunión en el Mana Wynwood Convention Center, a la que tampoco asistieron los invitados que le habían prometido, pero el mayor inconveniente fue el día del partido.

Es que a dos horas del partido le dieron entradas de platea, cuando él esperaba unas preferenciales: “Se me pusieron a discutir, fui al hotel, me dieron 10 mil dólares en efectivo, me dieron la mano y me prometen 45 mil dólares por el malentendido”. Después de eso, en la cancha del Inter Miami charló con el vicepresidente de Newell’s, Pablo Allegri, quien se disculpó por la situación y le prometió aclarar el tema para evitar conflictos.

Fue a los días siguientes, que el empresario recibió un llamado de Ignacio Astore, presidente del club leproso: “Él promete estar totalmente desligado a este tipo de asuntos y estar enojados con Cecilio Flematti y su agencia”. Luego, volvió a comunicarse con él y le habría ofrecido un resarcimiento de 15 mil dólares por el mal trago.

Tal y como relata Stendel, lo que le llamó la atención fue que después de ese ofrecimiento, el abogado de Flematti lo contactó para hacerle una propuesta similar: “Me ofrece también 15 mil dólares, exactos, igual que el presidente de Newell’s, a cambio de que renegocie esos 45 mil dólares y me abstenga de iniciar acciones legales”.

Ante esto, el empresario intimó a Adrián Loureiro a que le devuelvan los 45 mil dólares que le prometieron que le iban a devolver y anticipó que si lo hacen él los reinvertirá en las inferiores del club. A su vez, les exigió a los dirigentes que expliquen por qué la agencia HUB cobró un 10% de los 200 mil dólares que él transfirió y que “debían ir para al club y podía ayudar a miles de jóvenes”.