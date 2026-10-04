Estudiantes de Río Cuarto vs. Racing EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

En Córdoba, el León recibe a la Academia en un duelo de necesitados para escapar de lo más bajo de la tabla de posiciones.

Este domingo por la noche, Estudiantes de Río Cuarto recibe a Racing por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El partido que se disputa en Córdoba, comienza a las 21:30 horas y cuenta con el arbitraje de Felipe Viola. El encuentro es transmitido por la pantalla de TNT Sports y además tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Las formaciones de Estudiantes de Río Cuarto y Racing

Lautaro Herrera; Gonzalo González, Gonzalo Maffini, Matías Valenti, Juan Antonini; Alejandro Cabrera, Tomás González, Fernando Rodríguez; Gabriel Alanís, Ihrahim Hesar y Martín Garnerone. DT: Rubén Darío Forestello.

Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Gastón Lodico; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Sebastián Romero.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026