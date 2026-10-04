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Talleres vs. Belgrano: el Clásico de Córdoba EN VIVO por la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026

En el Estadio Mario Alberto Kempes, el Matador y el Pirata chocan en el marco de una nueva edición del Clásico de Córdoba.

Talleres y Belgrano, frente a frente.
© Prensa TalleresTalleres y Belgrano, frente a frente.

Este domingo, en el marco de la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina, Talleres y Belgrano se encuentran frente a frente por una nueva edición del Clásico de Córdoba. Lo hacen en el Estadio Mario Alberto Kempes de dicha provincia y con el arbitraje de Facundo Tello.

Cabe destacar que el Matador llega a este compromiso sumergido en una profunda crisis. Sucede que, por un lado, naufraga en el fondo de la tabla de posiciones de su zona. Y, por el otro, viene de perder el otro duelo directo ante uno de los equipos de la provincia de Córdoba, como Instituto. Por ende, tiene grandes urgencias.

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En contrapartida, el Pirata arriba a este cotejo en zona de clasificación hacia los octavos de final del certamen doméstico y disfrutando de un presente bastante más auspicioso. De hecho, llegó acumulando cuatro partidos sin conocer la derrota: victoria contra Estudiantes de Río Cuarto y empates ante Sarmiento de Junín, Huracán y Atlético Tucumán.

Agresión al micro de Belgrano

La previa de Talleres vs. Belgrano

Minuto a minuto

Las posiciones del Torneo Clausura

Gabriel Casazza
Gabriel Casazza
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