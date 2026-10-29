Estudiantes publicó un comunicado apoyando la postura de River contra el nuevo formato del fútbol argentino

A través de sus canales oficiales, el Pincha aclaró su lineamiento con el conjunto Millonario, en contra de la iniciativa de AFA.

Este jueves, se confirmó el nuevo formato del fútbol argentino de cara a la temporada 2027. El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino, al cabo de la reunión pactada en Puerto Madero, aprobó las modificaciones que se venían barajando y que le otorgarán un nuevo vuelco a una modalidad de disputa que varía permanentemente.

El primer punto del nuevo formato tiene que ver con la erradicación de las dos zonas, por lo que se disputará un torneo todos contra todos, con la salvedad de que se llevarán adelante 30 fechas, con la misión de que haya enfrentamientos entre todos y cada uno de los equipos participantes de la máxima categoría del fútbol argentino.

Por otra parte, no es un detalle menor que se repetirán los clásicos, con el objetivo de que se jueguen en ambas canchas. Tampoco que se modificará el calendario, suprimiendo, al cabo de la temporada completa, dos fechas en total. Es decir que, a partir de ahora, en un año habrá 30 jornadas, mientras que, hasta ahora, había 32. Siempre hablando de la fase regular.

Lo más llamativo de todo es que se interrumpirá el certamen tras la fecha 15 para que se jueguen los playoffs para definir al campeón del Torneo Apertura y así conocer al primer campeón de la temporada, cerca de mitad de año, donde clasifican los primeros 16 de la tabla. Luego del receso de invierno, se reanuda el certamen, y, después de la fecha 30, estarán los playoffs del Torneo Clausura.

En medio de este panorama, el único club con la potestad de votar que se mostró en contra y bajó el pulgar fue River Plate. El combinado Millonario, a través de sus autoridades, tenía la idea de que el torneo de Primera División en el fútbol argentino vuelva a contar con solamente 20 equipos, soñando con remover los 10 elencos restantes.

A esta postura se le terminó sumando la de Estudiantes de La Plata, aunque el Pincha no tuvo la oportunidad de votar. De todas maneras, a través de sus canales oficiales, el finalista de la presente edición de la Copa Libertadores de América hizo saber que va de la mano con la postura de River, en contra del formato de AFA.

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El comunicado de Estudiantes

“El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad en general que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada este mediodía, la institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no se encuentra habilitado para participar de las votaciones”, comenzó indicando el comunicado.

“No obstante, a través de su presidente, Juan Sebastián Verón, Estudiantes ratifica su acompañamiento al voto del Club Atlético River Plate y reafirma su compromiso con las propuestas de cambio que contribuyan a mejorar el fútbol argentino”, profundizó el Pincha, ratificando su bloque opositor junto a la institución de Núñez.

El Club Estudiantes de La Plata informa a sus socios, socias, hinchas y a la comunidad en general que, en la reunión del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol realizada este mediodía, la institución estuvo representada por el dirigente Juan Martín Cerolini, quien no… — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 29, 2026

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Los 27 clubes que tiene asegurado su lugar en Primera División el año próximo

Boca River Independiente Racing San Lorenzo Vélez Sarsfield Estudiantes de La Plata Gimnasia de La Plata Rosario Central Newell’s Argentinos Juniors Platense Independiente Rivadavia Gimnasia (M) Atlético Tucumán Central Córdoba Barracas Central Talleres Belgrano Instituto Tigre Lanús Banfield Defensa Huracán Sarmiento Unión

*Restan definirse los dos equipos que ascenderán de la Primera Nacional y qué equipo no desciende entre Deportivo Riestra o Aldosivi.

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