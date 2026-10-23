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Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza vs. Platense: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Mendoza vs. Platense, Torneo Clausura
Mendoza vs. Platense, Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense este viernes 23 de octubre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia de Mendoza viene de perder 0-1 como visitante ante Vélez. El equipo ocupa el puesto 7 con 20 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Newell's Old Boys.

+ Seguinos en

Platense perdió 0-1 como local ante Lanús en la fecha anterior. Platense está 13° en la tabla con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Argentinos Juniors.

El historial entre Gimnasia de Mendoza y Platense

Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Platense y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
12/04/2026Platense vs. Gimnasia de Mendoza1-1Liga Profesional Argentina
24/02/2019Gimnasia de Mendoza vs. Platense0-3Primera Nacional

Horario del partido

  • Argentina: 18:30 hs

Por dónde ver el partido

  • Argentina: TNT Sports, Max
  • Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Gimnasia vs. Sarmiento — viernes 23 de octubre, 18:00 hs
  • Tigre vs. Atlético Tucumán — viernes 23 de octubre, 21:15 hs
  • Banfield vs. Lanús — sábado 24 de octubre, 14:45 hs
  • Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs
  • San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs
  • Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs
  • Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs
  • Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
  • River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs
  • Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs
  • Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs
  • Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs
  • Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs
  • Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

En síntesis

  • Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentan este viernes 23 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
  • El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
  • Gimnasia de Mendoza suma 20 puntos en el torneo.
  • Platense suma 11 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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