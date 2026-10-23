Gimnasia de Mendoza vs. Platense: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentan este viernes 23 de octubre, en el Estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los detalles de la televisación.

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense este viernes 23 de octubre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie.

La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.

La actualidad de ambos equipos

Gimnasia de Mendoza viene de perder 0-1 como visitante ante Vélez. El equipo ocupa el puesto 7 con 20 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Newell's Old Boys.

Platense perdió 0-1 como local ante Lanús en la fecha anterior. Platense está 13° en la tabla con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Argentinos Juniors.

El historial entre Gimnasia de Mendoza y Platense

Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Platense y 1 empate.

Últimos 2 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 12/04/2026 Platense vs. Gimnasia de Mendoza 1-1 Liga Profesional Argentina 24/02/2019 Gimnasia de Mendoza vs. Platense 0-3 Primera Nacional

Horario del partido

Argentina: 18:30 hs

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Por dónde ver el partido

Argentina: TNT Sports, Max

TNT Sports, Max Estados Unidos: Fanatiz, ViX

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Gimnasia vs. Sarmiento — viernes 23 de octubre, 18:00 hs

Tigre vs. Atlético Tucumán — viernes 23 de octubre, 21:15 hs

Banfield vs. Lanús — sábado 24 de octubre, 14:45 hs

Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs

San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs

Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs

Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs

Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs

River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs

Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs

Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs

Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs

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En síntesis