Gimnasia de Mendoza vs. Platense: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 14 del Torneo Clausura

Gimnasia de Mendoza recibe a Platense este viernes 23 de octubre desde las 18:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Víctor Legrotaglie.
La tabla los separa: uno pelea en la zona alta y el otro necesita sumar para escalar posiciones.
La actualidad de ambos equipos
Gimnasia de Mendoza viene de perder 0-1 como visitante ante Vélez. El equipo ocupa el puesto 7 con 20 puntos. Antes ganó 1-0 como local ante Newell's Old Boys.
Platense perdió 0-1 como local ante Lanús en la fecha anterior. Platense está 13° en la tabla con 11 puntos. Antes empató 1-1 como local ante Argentinos Juniors.
El historial entre Gimnasia de Mendoza y Platense
Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentaron 2 veces en los últimos años: 1 de Platense y 1 empate.
Últimos 2 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|12/04/2026
|Platense vs. Gimnasia de Mendoza
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|24/02/2019
|Gimnasia de Mendoza vs. Platense
|0-3
|Primera Nacional
Horario del partido
- Argentina: 18:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: TNT Sports, Max
- Estados Unidos: Fanatiz, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Gimnasia vs. Sarmiento — viernes 23 de octubre, 18:00 hs
- Tigre vs. Atlético Tucumán — viernes 23 de octubre, 21:15 hs
- Banfield vs. Lanús — sábado 24 de octubre, 14:45 hs
- Talleres vs. Defensa y Justicia — sábado 24 de octubre, 17:00 hs
- San Lorenzo vs. Newell's Old Boys — sábado 24 de octubre, 19:15 hs
- Rosario Central vs. Huracán — sábado 24 de octubre, 21:30 hs
- Aldosivi vs. Belgrano — domingo 25 de octubre, 14:45 hs
- Independiente vs. Boca Juniors — domingo 25 de octubre, 17:00 hs
- River Plate vs. Racing — domingo 25 de octubre, 19:15 hs
- Barracas Central vs. Estudiantes de Río Cuarto — domingo 25 de octubre, 21:30 hs
- Central Córdoba vs. Vélez — domingo 25 de octubre, 21:30 hs
- Unión vs. Estudiantes — lunes 26 de octubre, 19:00 hs
- Instituto vs. Deportivo Riestra — lunes 26 de octubre, 21:15 hs
- Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia — martes 27 de octubre, 19:00 hs
En síntesis
- Gimnasia de Mendoza y Platense se enfrentan este viernes 23 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por TNT Sports y Max.
- Gimnasia de Mendoza suma 20 puntos en el torneo.
- Platense suma 11 puntos en el torneo.