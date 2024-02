A pesar de que pasaron más de 5 años, los hinchas de River Plate recuerdan la final de la Copa Libertadores 2018 como si hubiese sido ayer. La hazaña de ganarle a Boca Juniors en el Estadio Santiago Bernabéu es un momento inolvidable que Juanfer Quintero, uno de los protagonistas,trajo a colación este martes.

En entrevista con el youtuber Ezzequiel, el volante ofensivo que marcó uno de los goles en aquel 9 de diciembre, reflotó una vieja polémica cuando le preguntaron si prefiere a Aimar o a Riquelme. “Román tuvo algunas palabritas malucas conmigo“, respondió el actual jugador de Racing.

El cafetero se refirió a los dichos del presidente de Boca sobre su gol en Madrid, cuando Riquelme resaltó en su momento que “va a volver a patear y no la va a meter nunca más desde ese lugar“. Hoy Juanfer demostró que no deja atrás aquellas declaraciones.

Y disparó: “Me molestó de él. Uno no espera que te discriminen o te quiten el mérito de algo. Uno tiene que dejar los colores de lado y darle la razón a quién la tiene. En algún momento me sentí mal. Habló desde la emoción, seguramente, pero mira cómo es la vida, después metí dos iguales. No tengo nada en contra pero los goles hablaron“.

Para dejar atrás la polémica, y tras habérselo sacado del pecho, se decantó por el mandatario del Xeneize sobre la consulta original: “Lo admiro. No me interesa que sea de Boca. Simplemente como jugador lo admiro y lo admiré desde niño. Entre Aimar y Riquelme, soy más de Riquelme“.

Juanfer Quintero no le cierra la puerta a River

El futbolista de Medellín, que ya tuvo dos pasos por el Millonario y dejó su huella, no descartó un retorno al club: “Yo dije en su momento que no tendría una tercera etapa en River. Pero creo que el amor tan grande que uno siente por una institución por todo lo que vivió… tendría que llegar ese momento y que quieran las dos partes. ¿Por qué no?“.