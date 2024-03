Con 37 años y una extensa carrera, Ribair Rodríguez anunció este domingo que cuelga los botines. El futbolista uruguayo le puso punto final a esta aventura en la que vistió 10 camisetas entre su país, Argentina, Italia y México.

A través de un posteo en sus redes sociales, el charrúa, que se desempeñaba como volante y defensor, cerró esta etapa con un emotivo comunicado: “Por este medio quiero comunicar que he decidido retirarme como futbolista profesional“.

“Llegó el día y me siento muy feliz de haber podido disfrutar tantos años de esta hermosa profesión, la cual abracé como un juego desde los 4 años cuando mi vieja me llevó por primera vez a un entrenamiento“, continuó.

Y se extendió: “Gracias al fútbol lloré, reí, aprendí, ayudé y me ayudaron, compartí, conocí y formé parte de grupos humanos espectaculares. Me llevo recuerdos de cada lugar donde estuve, que estarán grabados a fuego en mi memoria. Superé enormes desafíos, aprendí mucho del deporte y por esto agradezco a cada persona que me crucé en este largo camino“.

La carrera de Ribair Rodríguez

Surgido de Danubio, dónde también jugó por última vez, tuvo pasos de lo más relevantes por el fútbol argentino. Si bien vistió las camisetas de clubes como Tigre o Newell’s, fue en Belgrano y en Boca Juniors en dónde tuvo sus puntos más altos.

Es que, con el Pirata, formó parte del plantel que consiguió el ascenso a Primera, nada menos que ante River Plate, en aquella histórica promoción del 2011. En el Xeneize, aunque no consiguió títulos, se dio el gusto de jugar junto a Juan Román Riquelme en los últimos años del ’10’ en el club.

Además, tuvo un breve paso por el fútbol italiano, en dónde representó a Siena. En Uruguay también jugó para Nacional y River Plate, mientras que en México pasó por Santos Laguna y Leones Negros.