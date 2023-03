Puede decirse que Carlos Bianchi no tuvo un regreso ideal a Boca Juniors. En 2013, en plena presidencia de Daniel Angelici, el Virrey regresó al banco donde conquistó dos veces el mundo para hacerse cargo del cuadro de La Ribera.

No fueron buenos los resultados logrados por el histórico técnico, quien terminó siendo apartado del club para ser sucedido por Rodolfo Arruabarrena en 2014. Muchos futbolistas de aquella etapa pasaron rápidamente a la historia negra del club por no haber estado a la altura del desafío.

Uno de esos jugadores fue Ribair Rodríguez. El uruguayo, que parecía destinado a ser ídolo del club, terminó yéndose sin pena ni gloria luego de haberse convertido en un volante/defensor polifuncional para el cuerpo técnico.

Hoy jugando para Danubio, el verdugo de River en la Promoción 2011 fue noticia debido a una nota realizada por Sports 80 en el que deja en claro que el rubro al que se dedicará cuando decida colgar los botines será ¡la construcción!

"Siempre me gustó el mundo de la construcción, desde chico. Lo de la construcción en seco me encantó. Por eso decidí hacer el curso. Cuando volví a Uruguay me di cuenta de que tenía mucho tiempo libre y tenía que invertirlo en algo para el día después", lanzó. ¡Crack!