Juicio por la muerte de Maradona: los años de prisión que piden los fiscales para cada implicado

Novedades en el juicio por la muerte de Diego Maradona. A casi seis años de su fallecimiento en su residencia del barrio privado San Andrés, los fiscales dieron a conocer los años de prisión -sin detención preventiva- que piden para cada uno de los implicados.
El médico, el psiquiatra, el psicólogo, dos enfermeros y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical ya saben a cuántos años de prisión se pueden enfrentar, según informó el periodista Mauro Szeta este jueves 8 de octubre.
Diego Armando Maradona, en su etapa como DT de Gimnasia La Plata (Getty Images)
Los años de prisión que piden los fiscales para cada implicado en la muerte de Diego Maradona
- Leopoldo Luque (médico): 12 años
- Nancy Forlini (jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical): 10 años
- Agustina Cosachov (psiquiatra): 8 años
- Carlos Díaz (psicólogo): 5 años
- Ricardo Almirón (enfermero): 4 años
- Mariano Perroni (enfermero): 4 años
Los 6 acusados: quienes son, qué hacían y qué relación tenían con Maradona
- Leopoldo Luque (neurocirujano y médico personal de Maradona): se le adjudica la mayor responsabilidad en el rápido deterioro de la salud de Maradona. Estaba en el día a día con Diego y fue quien lo operó del edema cerebral un mes antes de su fallecimiento. Se cree que dicha cirugía no era necesaria en ese momento para Pelusa, y que fue un detonante importante en sus últimos días de vida.
- Agustina Cosachov (psiquiatra): firmó la prematura externación en Clínica Olivos tras su última operación y era quien medicaba a Maradona. Tiene otra causa dentro del caso por falsificar la firma de DM en certificados de aptitud física.
- Ricardo Almirón (enfermero): formaba parte del día a día de Maradona en su domicilio en Dique Luján y lo asistía ante cualquier necesidad que tenía. En 2022 fue imputado por una causa ajena, vinculada a un abuso sexual en la murga en la que participaba
- Nancy Forlini (jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical): contratada mediante la medicina prepaga que tenía Maradona, Forlini era la Gerenta de Cuidados Domiciliarios de la empresa y cuidaba de la salud diaria del 10 a través de sus decisiones. Declaró contra Cosachov y Luque, afirmando que no dejaban que otros profesionales tuvieran injerencia en las decisiones de salud de Maradona.
- Mariano Perroni (jefe de enfermeros): era el coordinador de enfermeros. Pese a que no tenía contacto diario con Maradona, los médicos subordinados a sus órdenes le brindaban información. Con ella, llegó a afirmar que la casa en la que Diego hacía su recuperación no era adecuada para volver a la normalidad, aunque no hizo nada para evitarlo. En ese contexto, acusó a Cosachov y Luque, quienes le habían bajado la orden de “no molestar y ni invadir” a Pelusa.
- Carlos Díaz (psicólogo): allegado a Matías Morla, estableció relación por pedido expreso del abogado. Se especializaba en pacientes que habían sufrido adicciones y también con enfermedades mentales severas. Alegó que no tuvo nada que ver en su fallecimiento, y que el tratamiento que le estaba realizando tenía buenos avances. Sin embargo, varios audios de Luque y Cosachov complican al psicólogo.