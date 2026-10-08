Juicio por la muerte de Maradona: los años de prisión que piden los fiscales para cada implicado

La Justicia solicita cárcel sin detención preventiva para el médico, el psiquiatra, el psicólogo, dos enfermeros y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical.

Novedades en el juicio por la muerte de Diego Maradona. A casi seis años de su fallecimiento en su residencia del barrio privado San Andrés, los fiscales dieron a conocer los años de prisión -sin detención preventiva- que piden para cada uno de los implicados.

El médico, el psiquiatra, el psicólogo, dos enfermeros y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical ya saben a cuántos años de prisión se pueden enfrentar, según informó el periodista Mauro Szeta este jueves 8 de octubre.

Diego Armando Maradona, en su etapa como DT de Gimnasia La Plata (Getty Images)

Los años de prisión que piden los fiscales para cada implicado en la muerte de Diego Maradona

Leopoldo Luque (médico): 12 años

(médico): 12 años Nancy Forlini (jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical): 10 años

(jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical): 10 años Agustina Cosachov (psiquiatra): 8 años

(psiquiatra): 8 años Carlos Díaz (psicólogo): 5 años

(psicólogo): 5 años Ricardo Almirón (enfermero): 4 años

(enfermero): 4 años Mariano Perroni (enfermero): 4 años

Los 6 acusados: quienes son, qué hacían y qué relación tenían con Maradona