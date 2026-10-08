La Pulga vivió una jornada a pura emoción el pasado martes en el Estadio Monumental en lo que fue su último partido con la casaca del combinado nacional.

El pasado martes 6 de octubre, Lionel Messi vivió una de las jornadas más emotivas de su carrera deportiva. En un Monumental repleto, la Selección Argentina enfrentó a Benín en un partido amistoso. El resultado -3 a 0 para los de Scaloni- fue una mera anécdota en la noche en la que la Pulga disputó su último encuentro con el combinado nacional.

Tras perder la final del Mundial 2026, Lionel Messi escribió una carta en la que anunciaba que dejaba la Selección Argentina, pero por situaciones personales -la enfermedad de su padre- decidió publicarla unas semanas después. Desde la AFA entendieron que era bueno que pueda despedirse ante su gente y así fue que aceptó sumarse al último partido de la fecha FIFA.

Una vez terminado el partido, en el que lógicamente convirtió un tanto, Lionel Messi le habló al país y dejó un emotivo discurso que será recordado por mucho tiempo. Desde la cuenta oficial de la Selección Argentina le dedicaron un emotivo video a la Pulga en el que lo reciben en su rol de hincha.

Lionel Messi le habló al Monumental. (Foto: Getty).

La AFA le dio la bienvenida a Messi en su rol de hincha

A través de un video en sus redes sociales, la casa madre del fútbol argentino compartió un emotivo video: “Leo, el mundo entero sabe que sos el mejor del mundo. Haciendo goles, pateando tiro libres. Que a los 39 años regateás como nadie. Que con el mundial que hiciste, no hay quien merezca más el balón de oro que vos. Pero tu humildad es tan grande, que ni hablás porque ya es afano. Suspéndalo.

Aunque podemos ir avisándole al mundo que en tu vitrina siempre hay un lugarcito más, ¿o no? Sí, ya sé. Ayer te vimos emocionado. Pero no estés triste. Porque esto no es una despedida. Es una bienvenida. Bienvenido al mejor del mundo a la mejor hinchada del mundo“.

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El video cierra con un fragmento del discurso de Lionel Messi en el Estadio Monumental: “Ahora voy a estar de ese lado. Con todos ustedes, bajando a todos estos chicos y a todos los que vengan”, para que luego vuelva a aparecer la voz en off y cierre: “Siempre unidos. Te amamos”.

Bienvenido, Leo, a la mejor hinchada del mundo.



Desde hoy, sos uno más de nosotros 🥺



Te amamos 🩵🤍🩵 pic.twitter.com/J5x6cf2j4E — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 8, 2026

Los títulos de Lionel Messi en la Selección Argentina

Mundial Sub 20 (2005)

Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos (2008)

Copa América (2021)

Finalissima (2022)

Mundial de Qatar (2022)

Copa América (2024)

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Los récords de Lionel Messi en la Selección Argentina

Más partidos disputados (208)

Más goles anotados (126)

Más asistencias repartidas (69)

Participaciones en goles (195)

Más victorias (135)

Más participaciones en Mundiales (6)

DATOS CLAVE