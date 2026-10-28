La inédita definición de la última fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura entra en etapa de definición. Con el Superclásico por disputarse, la tabla anual tendrá su campeón en la última jornada, que casualmente tendrá una fecha particular en la que se jugará, debido a la visita del Papa León XIV al país, programada para el fin de semana del 7 de noviembre.

Según pudo saber Bolavip, la fecha 16 del Torneo Clausura se llevará a cabo entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. De esta manera, todo indica que River jugará ante Aldosivi en Mar del Plata el jueves, mientras que el viernes será el turno de Boca, con la definición de la tabla anual.

River cierra el Clausura ante Aldosivi. (Getty).

En la jornada de ese viernes, no solo saldrá el Xeneize a la cancha, sino que también lo harían Argentinos Juniors (local de Huracán) y Rosario Central (local de Estudiantes de Río Cuarto), ya que también tienen chances de ganar la anual. Vélez (visita a Unión), por su parte, podría sumarse si vence a San Lorenzo en la fecha 15.

Por otro lado, ante la visita del Papa León XIV, la Asociación del Fútbol Argentino determinó que se suspenderán todos los partidos de las categorías de ascenso, por lo que la final de la Primera Nacional, que aún no tiene clasificados, se postergará para la semana del 14 de noviembre.

Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura

Rosario Central vs. Estudiantes RC

Gimnasia LP vs. Belgrano

Aldosivi vs. River

Barracas Central vs. Racing

Tigre vs. Sarmiento

Argentinos Juniors vs. Huracán

Banfield vs. Atlético Tucumán

Boca vs. Defensa y Justicia

Independiente vs. Deportivo Riestra

Talleres vs. Estudiantes

Instituto vs. Newell’s

Unión vs. Vélez

San Lorenzo vs. Platense

Central Córdoba vs. Lanús

Gimnasia M vs. Independiente Rivadavia

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Así está la tabla anual del fútbol argentino

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Unión – 38 puntos Newell’s – 36 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

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