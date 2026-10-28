La inédita definición de la última fecha del Torneo Clausura

El Torneo Clausura entra en etapa de definición. Con el Superclásico por disputarse, la tabla anual tendrá su campeón en la última jornada, que casualmente tendrá una fecha particular en la que se jugará, debido a la visita del Papa León XIV al país, programada para el fin de semana del 7 de noviembre.
Según pudo saber Bolavip, la fecha 16 del Torneo Clausura se llevará a cabo entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. De esta manera, todo indica que River jugará ante Aldosivi en Mar del Plata el jueves, mientras que el viernes será el turno de Boca, con la definición de la tabla anual.
River cierra el Clausura ante Aldosivi. (Getty).
En la jornada de ese viernes, no solo saldrá el Xeneize a la cancha, sino que también lo harían Argentinos Juniors (local de Huracán) y Rosario Central (local de Estudiantes de Río Cuarto), ya que también tienen chances de ganar la anual. Vélez (visita a Unión), por su parte, podría sumarse si vence a San Lorenzo en la fecha 15.
Por otro lado, ante la visita del Papa León XIV, la Asociación del Fútbol Argentino determinó que se suspenderán todos los partidos de las categorías de ascenso, por lo que la final de la Primera Nacional, que aún no tiene clasificados, se postergará para la semana del 14 de noviembre.
Así se jugará la fecha 16 del Torneo Clausura
- Rosario Central vs. Estudiantes RC
- Gimnasia LP vs. Belgrano
- Aldosivi vs. River
- Barracas Central vs. Racing
- Tigre vs. Sarmiento
- Argentinos Juniors vs. Huracán
- Banfield vs. Atlético Tucumán
- Boca vs. Defensa y Justicia
- Independiente vs. Deportivo Riestra
- Talleres vs. Estudiantes
- Instituto vs. Newell’s
- Unión vs. Vélez
- San Lorenzo vs. Platense
- Central Córdoba vs. Lanús
- Gimnasia M vs. Independiente Rivadavia
La probabilidad matemática exacta que tienen los 8 equipos que siguen en carrera de ganar la tabla anual
Así está la tabla anual del fútbol argentino
- Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN
- Argentinos Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES
- Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES
- Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Instituto – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA
- River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
- Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA
- Defensa – 46 puntos
- Estudiantes LP – 45 puntos
- Independiente – 43 puntos
- Barracas Central – 43 puntos
- Huracán – 41 puntos
- San Lorenzo – 40 puntos
- Sarmiento – 40 puntos
- Gimnasia (M) – 39 puntos
- Unión – 38 puntos
- Newell’s – 36 puntos
- Talleres – 35 puntos
- Tigre – 33 puntos
- Racing – 33 puntos
- Banfield – 32 puntos
- Atlético Tucumán – 31 puntos
- Platense – 30 puntos
- Central Córdoba – 26 puntos
- Deportivo Riestra – 23 puntos
- Aldosivi – 19 puntos
- Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ
Datos clave
- La visita del Papa León XIV adelantó la fecha 16 del Torneo Clausura.
- La fecha 16 se disputará entre el miércoles 4 y viernes 6 de noviembre.
- La final de la Primera Nacional se postergará para la semana del 14 de noviembre.