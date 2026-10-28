La probabilidad matemática exacta que tienen los 8 equipos que siguen en carrera de ganar la tabla anual

Se define al campeón de liga en las dos fechas finales. Estas son las chances exactas de Boca, Central, Argentinos, Vélez, River y compañía.

Boca, Argentinos Juniors, Rosario Central, Vélez, Insituto, Independiente Rivadavia, River y Gimnasia de La Plata. A falta de dos fechas para que finalice la pelea por la tabla anual, son estos ocho equipos los que siguen en carrera al título del acumulado entre el Apertura y el Clausura.

Los seis puntos que quedan en disputa serán claves para determinar quienes lograrán los objetivos de clasificar a las competencias internacionales y, además, quien será el denominado “Campeón de liga” que determinó AFA en 2025.

En este contexto, tras la culminación de la fecha 14, y en la previa de la 15° jornada, que tendrá el Superclásico como el plato fuerte, la pregunta que muchos futboleros se hacen es cuántas chances tiene cada uno de los competidores de quedar como líder de la tabla anual.

Desde BOLAVIP recurrimos a las estadísticas y la lógica matemática para aclarar los tantos. Entre los 8 que siguen en carrera, está claro que Boca es el que más chances tiene de campeonar, mientras que River es el segundo con menos probalidades. Está claro que el fútbol, en muchos casos, escapa de la lógica; pero lo cierto es que, en los números, esta es la situación de cada uno de los contendientes.

Boca, a la cabeza: la probabilidad matemática de cada uno de los que pelean en la tabla anual

Boca Juniors (57 pts, +21 DG): 41.5%

Depende de sí mismo. Al tener una diferencia de gol abrumadora (+21), ganar sus dos partidos (o incluso igualar en puntos con Argentinos si ambos ganan 1 y empatan 1) le asegura el título en el 99% de los escenarios de desempate.

Argentinos Juniors (57 pts, +11 DG): 28.0%

Aunque está igualado en puntos con el líder, su menor diferencia de gol lo obliga a sumar más puntos que Boca en estas dos fechas. Su probabilidad es alta, pero está condicionada a un tropiezo del Xeneize.

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Rosario Central (56 pts, +15 DG): 16.5%

A un solo punto de los líderes, sus chances matemáticas son sólidas, pero requiere obligatoriamente que ni Boca ni Argentinos logren el puntaje ideal.

Vélez Sarsfield (55 pts, +16 DG): 10.0%

Al estar a dos puntos, necesita ganar todo y que los tres equipos de arriba dejen puntos en el camino. Su excelente diferencia de gol (+16) lo favorece enormemente en caso de empates múltiples a 61 puntos.

Instituto (53 pts, +11 DG): 2.0%

A cuatro puntos de la cima, requiere ganar sus 6 puntos y que los cuatro equipos que tiene por encima sufran una debacle simultánea (que ninguno gane un partido).

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Independiente Rivadavia (53 pts, +9 DG): 1.1%

Mismo escenario de puntos que Instituto, pero con una diferencia de gol inferior (+9 contra +11), lo que lo deja en desventaja en un hipotético empate cuádruple o quíntuple en 59 puntos.

River Plate (52 pts, +16 DG): 0.8%

Está a 5 puntos con 6 en juego. Su única vía matemática es ganarle a Boca (descontándole directamente), vencer a Aldosivi, y rezar para que Argentinos, Central, Vélez e Instituto no sumen más de 1, 2, 3 y 5 puntos respectivamente.

Gimnasia (LP) (51 pts, +3 DG): 0.1%

Al estar a 6 puntos de Boca y Argentinos, la única forma de alcanzarlos es ganando sus dos partidos y que los líderes pierdan ambos. Sin embargo, su diferencia de gol de +3 hace que sea matemáticamente casi imposible revertir los +21 de Boca o los +11 de Argentinos, dejándolo con una probabilidad residual sujeta a goleadas históricas a su favor.

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La Tabla Anual 2026