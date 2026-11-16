El arquero de Comunicaciones rompió el silencio tras su gol en contra viral durante el fin de semana contra Arsenal de Sarandí.

Por la ida de los cuartos de final del reducido de la Primera B Metropolitana, Comunicaciones recibió a Arsenal de Sarandí. Frente al segundo mejor equipo del certamen, las cosas se complicaron aún más para Comu cuando su arquero, Ezequiel Bacher, marcó un gol en contra de manera insólita a los cuatro minutos del primer tiempo.

El increíble tanto no tardó en volverse viral. Aunque Bacher prefirió aislarse de las redes sociales tras el grave error, se tomó el gol en contra con cierta liviandad y confesó cómo pasó las horas posteriores al blooper para tratar de dar vuelta la página y enfocarse en el partido de vuelta, en el que Comunicaciones necesita remontar el 2-3 del resultado global.

“Llegué a casa, estaba mi novia y mi familia, comimos unas empanadas y miramos UFC. Intenté dejar el celular un poco de lado“, explicó Bacher, en diálogo con DSports Radio, sobre las horas posteriores al error en el partido de ida de los cuartos de final del reducido de Primera B Metropolitana. “El sábado tengo revancha, con la posibilidad de revertir esto”

😳🇦🇷 EL GOL EN CONTRA QUE SE METIÓ EL ARQUERO DE COMUNICACIONES VS ARSENAL. NO SE PUEDE CREER. https://t.co/Qp827kCGoF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2026

Bacher explica la jugada

Aunque errores similares se han visto en tantos otros videos que se viralizan en redes sociales, pocas veces se vio un gol en contra como el de Bacher frente a Arsenal en una instancia tan importante.

El arquero del Cartero quiso darle un pase a un compañero con las manos, pero se arrepintió a último momento. Ese cambio de parecer derivó en un error de ejecución: la pelota se le escapó de las manos y, debido a su ubicación en el campo de juego, terminó en el fondo de la red para convertirse en el gol más fácil de todo el plantel del Arse.

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“Fue una jugada desafortunada, que uno nunca se la imagina. Fue un simple hecho de querer jugar con un compañero, él se giró y bueno terminó yendo para adentro. No llegué a meter el otro brazo, es una jugada de menos de un segundo“, describió la jugada Bacher.

Cómo siguen Bacher y Comunicaciones

Sobre posibles repercusiones entre sus compañeros o puertas adentro, Bacher dejó en claro el apoyo que recibió del resto del plantel del Cartero.

“En un momento hubo un reproche, pero todos entendieron la situación, tanto técnicos como los dirigentes del club. Lamentablemente fue una jugada desafortunada. Por suerte pude salir adelante rápido, fue a los tres minutos y después tuve un buen partido”, declaró Bacher en DSports Radio.

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De cara a la revancha, que se disputará el próximo sábado a las 15:00 en el Estadio Julio Humberto Grondona, resta saber si Agustín Castiglione, DT de Comu, hará un cambio en el arco o si confiará en Bacher tras el costoso error.

Reducido de la Primera B Metropolitana

Excursionistas canjeó su boleto a la Primera Nacional tras finalizar en el primer puesto de la tabla. El ascenso restante se definirá entre los ocho equipos clasificados al reducido.

Arsenal de Sarandí, Sportivo Italiano, Talleres (Remedios de Escalada), Camioneros, Villa Dálmine, Real Pilar, Deportivo Armenio y Comunicaciones son los equipos que buscarán el último ascenso desde la B Metro a la segunda máxima categoría del fútbol argentino. Así esta el cuadro tras los partidos de ida en los cuartos de final del reducido.

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Deportivo Armenio 1-0 Sportivo Italiano

Villa Dálmine 0-1 Camioneros

Comunicaciones 2-3 Arsenal de Sarandí

Real Pilar 2-1 Talleres (RE)

En síntesis