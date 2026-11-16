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El informe arbitral reveló la postura de Maipú tras la suspensión ante Madryn: “No vamos a jugar”

Bryan Ferreyra presentó el descargo completo ante las autoridades del momento de la agresión a Nahuel Galardi.

Nahuel Galardi fue agredido por los hinchas en pleno Deportivo Madryn - Maipú.
© @ClubMadrynNahuel Galardi fue agredido por los hinchas en pleno Deportivo Madryn - Maipú.

Este sábado ocurrió un hecho lamentable en el fútbol argentino: se suspendió Deportivo Madryn – Deportivo Maipú. El encuentro correspondiente a los playoffs de la Primera Nacional, se tuvo que interrumpir porque Nahuel Galardi fue agredido con una bomba de estruendo, lo que obligó a la rápida atención y traslado a una clínica hospitalaria.

Cuando transcurrían los 36 minutos del segundo tiempo y el resultado estaba casi definido ya que Madryn ganaba 3-1 y estaba sellando la clasificación a los cuartos de final, desde la popular local arrojaron pirotecnia hacia el campo de juego. En medio de ese contexto, uno de los fuegos artificiales explotó alrededor del arquero de Maipú.

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Lo cierto es que Bryan Ferreyra presentó el informe arbitral y reveló detalles desconocidos hasta el momento. En ese sentido, en primera instancia contó cómo transcurrieron los hechos desde su perspectiva. Luego, en el descargo, el colegiado confesó que los médicos de Maipú decían: “‘Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar‘”.

No conforme con eso, aportó más pormenores del momento. Mientras Nahuel Galardi era atendido por los especialistas, alguien de Deportivo Maipú -no reconoció quién exactamente- fue contundente. “‘Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende‘”, sentenció una voz que se escuchó en medio de ese contexto.

De esta manera, Deportivo Maipú pretende pedir los puntos. Con la clara intención de que Madryn reciba un fuerte castigo por lo hecho por sus hinchas, incluso a pesar de que iban ganando y quedaban pocos minutos, el elenco de Mendoza busca la clasificación. Además, se ampara en lo que pasó con Boca Unidos en el Federal A (mismo caso, fue descalificado).

El informe arbitral completo de Maipú – Madryn

“A los 81 minutos de juego detuve el encuentro debido a que mi cuarto árbitro, Sr. Juan Nebietti, me informa que el arquero visitante se encontraba en el suelo luego de escuchar una detonación de un fuego artificial.

Acto seguido, mi asistente número 1, Sr. Matías Bianchi, me comunica que pudo observar la situación y que este fuego de artificio habría detonado en el aire en el sector donde se encontraba el arquero visitante, Sr. Nahuel Galardi.

Veo ingresar a la totalidad del cuerpo técnico y sustitutos del banco de Deportivo Maipú. Una vez en el lugar veo que el arquero visitante se encontraba en el suelo y estaba siendo tratado por su cuerpo médico, que instantáneamente comenzaron a manifestar a viva voz: ‘Hay que suspenderlo, no podemos seguir así, nos vamos, no vamos a jugar‘.

Yo sigo en cercanía al arquero junto con mi equipo arbitral y escuchamos, sin identificar quién había sido dada la cantidad de gente acumulada, decirle al arquero: ‘Quedate en el suelo y no te levantes por nada en el mundo que el partido se suspende‘”.

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Nahuel de Hoz
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