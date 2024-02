Este miércoles, River Plate pondrá primera marcha en el marco de una nueva edición de la Copa Argentina, certamen que ha sabido conquistar de forma repetida en los últimos años con Marcelo Gallardo sentado en el banco de los suplentes. En ese sentido, el Millonario inicia un nuevo camino en un torneo que le sienta bien.

Con el Estadio Brigadier General Estanislao López de Colón de Santa Fe como testigo, los comandados por Martín Demichelis se encontrarán frente a frente con Excursionistas, modesto elenco recientemente ascendido a la tercera categoría del fútbol argentino, bajo la órbita de los 32avos de final de la Copa Argentina. Duelo muy atractivo.

De no mediar imprevistos, el entrenador de River apostará por la rotación teniendo en cuenta la seguidilla de partidos, con la reciente victoria abultada sobre Vélez Sarsfield y la inminente llegada del cotejo frente a Deportivo Riestra del próximo fin de semana. Es una buena oportunidad para darles rodaje a los que menos minutos vienen teniendo.

Paralelamente, Excursionistas, que debutó en la Primera B Metropolitana cayendo por 2-1 como local de Comunicaciones, quiere sorprender a propios y extraños diagramando la que sería, tal vez, la victoria más importante de toda su historia. Y Juan Carlos Kopriva, su director técnico, es consciente de ello y hasta tiene una estrategia anti River.

“La jerarquía no se puede negar. Tenemos que llevar al juego donde más nos convenga a nosotros. A mis jugadores les digo que no vean a los de River como alto tan lejano, que se los imaginen jugando en el barrio”, comenzó exteriorizando Kopriva en declaraciones brindadas al programa ‘Club Relatores’, por AM 750.

“Jugar contra River tiene una exigencia mayor para los chicos del ascenso y es una motivación diferente. A River no hay que darle espacios porque sino te asesina. Cuando recuperemos la pelota, tenemos que tratar de no perderla rápido y animarnos a jugar”, amplió el director técnico del club que tiene su cancha en el Bajo Belgrano, cerca del Estadio Monumental.

“El partido tiene que llevar a que los jugadores de River vuelvan a su lugar de origen, al barrio. Ahí todo se volvería más parejo. Llevalos a jugar donde jugás vos, en el barrio. Llevalo a Colidio a jugar en Solano, en Quilmes, en Merlo y ponelo a jugar ahí. Las diferencias se achican. Hay que aprovechar cada oportunidad y estar preparados”, culminó.

Horario y estadio del partido

El encuentro entre River Plate y Excursionistas por los 32avos de final de la Copa Argentina se disputará a las 21:45 horas en el estadio de Colón de Santa Fe.

¿Cómo ver el partido entre River y Excursionistas?

El partido entre el Millonario y el Verde podrá visualizarse a través de la pantalla de TyC Sports.