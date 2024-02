El próximo domingo, no solo Deportivo Riestra y River no solo tendrán que lidiar con ellos mismos, sino también con el calor. El partido se llevará a cabo el próximo domingo 11 de febrero a las 17 y el Millonario hizo un pedido para no sufrir las altas temperaturas, pero la respuesta fue negativa.

Así lo informó el Nicolás Distasio en ESPN F12. El periodista confirmó que hubo una solicitud para disputar el compromiso más cercano a la noche, pero no le dieron el OK. “Hay una ola de calor muy fuerte para el domingo y River pidió no jugar a las 5 de la tarde. ¿Sabés cuál fue la respuesta? Que Riestra no tiene luz”, soltó al aire.

Sin lugar a dudas, el motivo es toda una novedad para los partidos de Primera División, ya que no es común que los estadios de esta categoría sufran esas complicaciones. Por lo pronto, los protagonistas deberán saltar al campo de juego en el horario establecido por las autoridades.

El pedido del Millonario se hizo teniendo en cuenta lo que sucedió en la fecha 3, donde se cambiaron los horarios de varios encuentros -entre ellos Tigre-Boca- por el clima. Esta vez no podrá ser…

El pronóstico del tiempo para el Riestra vs. River

Según informa el Servicio Meteorológico Nacional, para el domingo 11 de febrero en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera una temperatura mínima de 23 grados y una máxima de 30, con el cielo mayormente nublado y sin probabilidad de precipitaciones.

Cómo le fue a Riestra en sus primeros partidos en Primera

A Deportivo Riestra le está costando pisar fuerte en la máxima categoría del fútbol argentino. Hasta el momento, sumó 1 punto sobre 9 posibles, empatando 0 a 0 con Instituto y cayendo 2 a 0 y 1 a 0 ante Argentinos Juniors y Barracas Central respectivamente.

La mala imagen no se centra solo en los resultados, sino también desde el juego. Sumando los tres partidos que lleva en la Copa de la Liga, no pudo meter goles y registró apenas 4 remates al arco. Complicado arranque para los dirigidos por Matías Modolo.