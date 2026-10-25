La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de Independiente vs. Boca por el Torneo Clausura

Por el partido de la fecha 14 del Grupo A del Torneo Clausura, en el Estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, Independiente y Boca se enfrentan en búsqueda de una victoria que les permita seguir dentro de los ocho primeros y afianzarse de cara a la clasificación a octavos de final.

El elenco local, viene de igualar ante Racing como visitante y acumula una racha de tres encuentros sin sumar de a tres, por lo que ganarle al Xeneize será de vital importancia, tanto para seguir dentro de los 8 de su zona, como también pensando en meterse en Sudamericana a través de la tabla anual.

Boca, por su parte, rotará a algunos titulares e irá por una nueva victoria para asegurar su clasificación a octavos de final a falta de dos fechas, así como también para recuperar el primer puesto de la tabla anual, que momentáneamente le pertenece a Rosario Central tras vencer 2 a 0 a Huracán.

En este sentido, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que haga un pronóstico sobre cómo saldrá este encuentro. El mismo fue claro, y dio una victoria 2 a 1 a favor del elenco de la Ribera, que logrará darlo vuelta sobre el final para quedarse con los tres puntos.

El pronóstico de la IA de Independiente vs. Boca

Resultado Final Simulado: Independiente 1 – 2 Boca Juniors

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 21): Independiente se pone en ventaja en el Estadio Libertadores de América. En la mitad de la cancha recupera la pelota Iván Marcone, quien abre hacia la banda derecha para la proyección de Santiago Montiel. Montiel saca un centro rasante al área chica y el delantero Ezequiel Ávila anticipa a la defensa para definir de primera, superando la respuesta del arquero Álvaro Montero.

Independiente se pone en ventaja en el Estadio Libertadores de América. En la mitad de la cancha recupera la pelota Iván Marcone, quien abre hacia la banda derecha para la proyección de Santiago Montiel. Montiel saca un centro rasante al área chica y el delantero Ezequiel Ávila anticipa a la defensa para definir de primera, superando la respuesta del arquero Álvaro Montero. 1-1 (Minuto 64): El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena reacciona en el complemento adelantando sus líneas. La jugada se gesta con un pase entre líneas de Leandro Paredes que encuentra a Carlos Palacios recostado sobre el sector izquierdo. Palacios descarga hacia la medialuna para Alan Velasco, quien acomoda el cuerpo y saca un derechazo cruzado inatajable para Rodrigo Rey.

El conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena reacciona en el complemento adelantando sus líneas. La jugada se gesta con un pase entre líneas de Leandro Paredes que encuentra a Carlos Palacios recostado sobre el sector izquierdo. Palacios descarga hacia la medialuna para Alan Velasco, quien acomoda el cuerpo y saca un derechazo cruzado inatajable para Rodrigo Rey. 1-2 (Minuto 85): Boca concreta la remontada en el tramo final del partido. Tras una trepada por la banda izquierda de Malcom Braida, llega un centro teledirigido hacia el segundo palo. Miguel Merentiel gana en el forcejeo aéreo a la marca de Sebastián Valdez y conecta de volea para decretar el triunfo visitante en el clásico.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura