Los 3 equipos que ya quedaron eliminados del Torneo Clausura y los 5 que pueden sumarse en esta fecha

Al término de la jornada 14 del certamen, 8 de los 30 participantes pueden sellar su eliminación en fase de grupos.

Mientras transcurre la fecha 14 del Torneo Clausura, equipos como Defensa y Justicia o Instituto ya aseguraron su boleto a los octavos de final, mientras que en contraparte hay otras instituciones que ya se quedaron sin chances de clasificar a falta de dos jornadas por disputarse.

En este sentido, en el Grupo A, Talleres de Córdoba, que perdió sobre la hora como local contra Defensa y Justicia, se quedó sin chances de clasificar debido a que tiene 9 puntos y está a 10 de Independiente, con tan solo seis en juego. Así las cosas, cerrará su temporada intentando sumar para la tabla de promedios del próximo año.

Del lado del Grupo B, hay dos eliminados. Uno de ellos es Estudiantes de Río Cuarto, que ya consumó su descenso a la Primera Nacional a través de la tabla de promedios. El otro es Aldosivi, que todavía juega por permanecer en la máxima categoría, ya que si no le gana a Belgrano descenderá.

Además de esto, hay otros cinco equipos que tienen chances de quedar eliminados en esta zona en caso de que pierdan sus partidos. Por el Grupo A, Central Córdoba quedará eliminado si no le gana a Vélez como local, y la misma suerte la corre Deportivo Riestra, quien visitará a Instituto en Córdoba.

Por otro lado, Tigre y Banfield, que ya jugaron sus partidos, quedarán afuera en caso de que Barracas Central e Independiente Rivadavia ganen sus partidos. Racing, por su parte, está obligado a ganarle a River si quiere seguir con chances de avanzar a la siguiente instancia.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura

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