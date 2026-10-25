La Inteligencia Artificial adelantó el resultado de River vs. Racing por el Torneo Clausura

La IA de Gemini determinó quién se quedará con los tres puntos en el Estadio Monumental.

En el Estadio Monumental, por la fecha 14 del Grupo B del Torneo Clausura, River recibe a Racing en un duelo de realidades distintas, ya que el local busca seguir peleando en la tabla anual, mientras que el visitante está obligado a ganar para tener una mínima chance de clasificar a octavos de final.

El Millonario, viene de vencer 3 a 0 a Belgrano en Córdoba y en su último partido como local en la fase regular necesita sumar de a tres con el fin de no perder pisada a los puestos de Libertadores por tabla anual. Además, si gana puede ubicarse en la cuarta posición de su grupo.

Racing, por su parte, igualó con Independiente como local en la última fecha y cuenta con mínimas chances de pasar a octavos de final, a falta de tres fechas. Es por eso que tendrá que ganarle a River en el Monumental y esperar otros resultados para seguir con vida en la zona.

En este sentido, Bolavip le pidió a Gemini, la Inteligencia Artificial de Google, que haga un pronóstico sobre cómo saldrá este encuentro. El mismo, dio como favorito al Millonario, que se quedará con la victoria por 2 a 1, después de convertir el tanto ganador a falta de 10 minutos.

La predicción de la IA sobre River – Racing

Resultado Final Simulado: River Plate 2 – 1 Racing Club

El desarrollo en los 90 minutos:

1-0 (Minuto 28): River golpea primero en el clásico. La jugada se origina en tres cuartos de cancha con la visión de Almada, quien filtra un pase entre líneas para la diagonal de Beltrán; el delantero aguanta la marca de Martínez y saca un derechazo cruzado y rasante que deja sin respuesta a Cambeses.

River golpea primero en el clásico. La jugada se origina en tres cuartos de cancha con la visión de Almada, quien filtra un pase entre líneas para la diagonal de Beltrán; el delantero aguanta la marca de Martínez y saca un derechazo cruzado y rasante que deja sin respuesta a Cambeses. 1-1 (Minuto 56): El equipo dirigido por Sebastián Romero encuentra la paridad al inicio del complemento. Kranevitter recupera en campo propio y Lodico mete un pase profundo a espaldas de Otamendi; Maravilla Martínez pica al vacío y define con un toque sutil por encima de Beltrán para empatar las acciones.

El equipo dirigido por Sebastián Romero encuentra la paridad al inicio del complemento. Kranevitter recupera en campo propio y Lodico mete un pase profundo a espaldas de Otamendi; Maravilla Martínez pica al vacío y define con un toque sutil por encima de Beltrán para empatar las acciones. 2-1 (Minuto 80): Desnivel decisivo para los dirigidos por Leonardo Ponzio. Montiel se proyecta por el sector derecho y envía un centro teledirigido al punto penal, donde Borré se eleva entre Escudero y Rodríguez para clavar un cabezazo letal contra el palo izquierdo y sentenciar el triunfo millonario en la fecha 14.

La tabla de posiciones del Torneo Clausura