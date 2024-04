Uno por uno, todos los juveniles del conjunto Millonario que necesitan firmar un vínculo para no quedar en libertad de acción.

Los 4 juveniles de River que quedarán libres si no firman contrato

Se aproxima un nuevo mercado de pases en el fútbol argentino. Y, con él, no solamente el seguimiento por parte de los distintos equipos en torno a varios jugadores que podrían desembarcar en sus respectivas plantillas sino también la chance de muchos nombres propios de cambiar de aires y mudarse de escuadra, tal vez al extranjero.

Pero, al mismo tiempo, también existen jugadores que se encaminan hacia las finalizaciones de sus contratos, por lo que cuentan con serias posibilidades de quedar en libertad de acción. Y, como si esto fuese poco, otros tantos, en este caso juveniles, que necesitan firmar sus primeros vínculos para no correr esa misma suerte.

En medio de ese panorama, River Plate no es la excepción a la regla. De hecho, hay cuatro juveniles de la institución de Núñez que todavía no tienen contrato y que necesitan firmar uno antes del 30 de noviembre para no verse obligados a marcharse del Millonario. Sí, en estos casos, el periodo se extiende hasta el anteúltimo mes del año.

Todos los años, los futbolistas de determinada categoría llegan al límite de edad permitido por la Asociación del Fútbol Argentino para permanecer en una institución sin contrato profesional firmado. Luego, ya cumplidos los 21 años, los equipos están obligados a ofrecerles un vínculo profesional para que los jugadores no queden libres.

En este caso, los jugadores que se encuentran en esta situación son los correspondientes a la categoría 2004. Y los cuatro juveniles de River mencionados están esperando para conocer detalles sobre el futuro: si seguirán con contrato profesional o si deberán buscar nuevos retos. Cabe destacar que algunos de ellos juegan en Reserva y otros en Cuarta División.

Elián Giménez

Es, ni más ni menos, el cinco titular de la Reserva de River en la actualidad. Si bien bajó a Cuarta División durante gran parte del 2023, en 2024 volvió a pegar el salto y no dejó de estar desde el arranque prácticamente en ningún partido. Debido a este presente, cuenta con serias chances de firmar su primer contrato profesional.

Jesús Rimbelitti

Se trata de un defensor central que maneja ambas piernas, algo muy poco común en los tiempos que corren. Ante la subida de Daniel Zabala al primer equipo de River, Rimbelitti fue utilizado en reiteradas oportunidades en la Reserva del club Millonario. El salteño, que desembarcó en el Millonario en 2016, también tiene chances de quedarse.

Dylan Fernández

Dylan Fernández es un mediocampista central o volante por derecha que también es categoría 2004. Cabe destacar que integró el banco de suplentes en varios partidos de la última Copa de la Liga de la Reserva pero volvió a bajar a la Cuarta División, donde es titular. No existe una seguridad plena de que permanezca en la institución.

Alexis Araujo

El último de los implicados en este contexto es Alexis Araujo, un extremo que vio mucha acción en el segundo semestre del 2023 pero que en 2024 no volvió a jugar en Reserva después de la victoria sobre Racing de finales de febrero, donde ingresó faltando seis minutos para que termine el partido. También tiene un panorama complejo.