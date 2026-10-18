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Los mejores memes del clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

En el Cilindro, la Academia y el Rojo empataron 1-1 con los goles de Matías Zaracho y Maximiliano Meza, respectivamente.

Los mejores memes tras Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda.
Los mejores memes tras Racing vs. Independiente en el clásico de Avellaneda.

Este domingo por la tarde, Racing igualó 1-1 ante Independiente por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Matías Zaracho y Maximiliano Meza, finalmente terminó en empate el siempre caliente Clásico de Avellaneda. En medio de ese contexto, las redes sociales se colmaron de reacciones virales y BOLAVIP recolectó los mejores memes.

Los mejores memes en las redes sociales

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Nahuel de Hoz
Nahuel de Hoz
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