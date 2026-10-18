Los mejores memes del clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

Este domingo por la tarde, Racing igualó 1-1 ante Independiente por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Matías Zaracho y Maximiliano Meza, finalmente terminó en empate el siempre caliente Clásico de Avellaneda. En medio de ese contexto, las redes sociales se colmaron de reacciones virales y BOLAVIP recolectó los mejores memes.
Los mejores memes en las redes sociales
Los jugadores de independiente yendo a la cancha de racing a jugar como visitante: pic.twitter.com/7707BiUvoY— el fútbol me hizo esquizofrénico (@Rafaelacaesta) October 18, 2026
El medio de Independiente cuando se juegan algo medianamente relevante: pic.twitter.com/NeyCV1xutk— 𝙁𝙖𝙠𝙪 (@FakuLM14) October 18, 2026
Maxi meza contra racing pic.twitter.com/smemXsdylz— Agusfree (@Agustin_juarezz) October 18, 2026
El Chimy Avila en el clásico de Avellaneda pic.twitter.com/DBVkhnxbgM— Fran (@frabigol) October 18, 2026
Marcone y Pérez Curci en los retrocesos. pic.twitter.com/ZxaanOqlIw— Rusty (@rustyy0_) October 18, 2026
Mi vieja: Que mierda haces viendo fútbol ahora? vení a celebrar el dia de la madre— Igna (@nachitocarp__) October 18, 2026
Yo viendo Racing vs. Independiente pic.twitter.com/ZPlSlsiaGY