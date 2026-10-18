Los mejores memes del clásico de Avellaneda entre Racing e Independiente

En el Cilindro, la Academia y el Rojo empataron 1-1 con los goles de Matías Zaracho y Maximiliano Meza, respectivamente.

Este domingo por la tarde, Racing igualó 1-1 ante Independiente por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con goles de Matías Zaracho y Maximiliano Meza, finalmente terminó en empate el siempre caliente Clásico de Avellaneda. En medio de ese contexto, las redes sociales se colmaron de reacciones virales y BOLAVIP recolectó los mejores memes.

Los mejores memes en las redes sociales

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Los jugadores de independiente yendo a la cancha de racing a jugar como visitante: pic.twitter.com/7707BiUvoY — el fútbol me hizo esquizofrénico (@Rafaelacaesta) October 18, 2026

El medio de Independiente cuando se juegan algo medianamente relevante: pic.twitter.com/NeyCV1xutk — 𝙁𝙖𝙠𝙪 (@FakuLM14) October 18, 2026

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Maxi meza contra racing pic.twitter.com/smemXsdylz — Agusfree (@Agustin_juarezz) October 18, 2026

El Chimy Avila en el clásico de Avellaneda pic.twitter.com/DBVkhnxbgM — Fran (@frabigol) October 18, 2026

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Marcone y Pérez Curci en los retrocesos. pic.twitter.com/ZxaanOqlIw — Rusty (@rustyy0_) October 18, 2026

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Mi vieja: Que mierda haces viendo fútbol ahora? vení a celebrar el dia de la madre



Yo viendo Racing vs. Independiente pic.twitter.com/ZPlSlsiaGY — Igna (@nachitocarp__) October 18, 2026