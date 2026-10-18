Racing vs. Independiente: minuto a minuto del clásico de Avellaneda por el Torneo Clausura

La Academia y el Rojo se ven las caras una vez más en el Cilindro de Avellaneda por la Fecha 13 del Torneo Clausura.

Racing recibe a Independiente desde las 14:45 hs en una nueva edición del clásico de Avellaneda. La Academia y el Rojo se enfrentan en el Cilindro por la Fecha 13 del Torneo Clausura 2026 y ambos necesitan los tres puntos para acomodarse en sus respectivas zonas.

¿Cómo está el historial entre Racing e Independiente?

Entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo, Independiente y Racing se enfrentaron 239 veces. El saldo es de 90 triunfos para el Rojo, 71 para la Academia y 78 empates.