Marcelo Culotta podría renunciar como presidente de San Lorenzo tras 4 meses en el cargo

Asumió el 4 de junio tras ganar las elecciones con el 29,82% de los votos y su salida podría darse en las próximas horas.

San Lorenzo transita una verdadera crisis institucional, económica y deportiva, que lo mantiene inmerso en un conflicto constante puertas adentro. Mientras el presente futbolístico es realmente abrumador y el equipo todavía no pudo reaccionar, BOLAVIP pudo averiguar que Marcelo Culotta podría renunciar a su cargo en las próximas horas.

Cabe recordar que asumió como presidente hace 4 meses, cuando el 4 de junio arrancó su mandato tras imponerse con el 29,82% de los votos, en las elecciones llevadas a cabo el 30 de mayo. Dicho gobierno durará hasta diciembre de 2027, ya que fue para completar el período que dejó vacante la salida de Marcelo Moretti y luego el interinato de Sergio Constantino.

Marcelo Culotta y la Comisión Directiva de San Lorenzo. (@SanLorenzo)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Culotta podría renunciar a su cargo en los próximos días. Esto se debe al delicado momento que atraviesa la institución en todos los ámbitos y agudiza el presente futbolístico. En ese sentido, vale resaltar que dicha decisión se daría si San Lorenzo pierde contra Deportivo Riestra este domingo en el Nuevo Gasómetro.

Un dato importante a tener en cuenta es que sus allegados lo habrían frenado para que todavía no deje su puesto y continúe siendo el mandatario del Ciclón durante el tiempo que resta. Además, en estas horas se dio una reunión con Claudio Tapia, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, con el mismo objetivo de permanecer como directivo.

Marcelo Culotta, presidente de San Lorenzo. (@SanLorenzo)

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Por otro lado, según pudo saber BOLAVIP, Matías Lammens buscaría volver a San Lorenzo. Aunque tiene mala imagen entre los hinchas, tiene como fin recuperar su rol clave en la dirigencia. A su vez, Cristian Evangelista querría a Pablo Barrientos como presidente del conjunto azulgrana, lo que no es menor ya que se trata de un hombre fuerte en Boedo.

El delicado presente económico de San Lorenzo

Tal como lo informó oficialmente, San Lorenzo tiene un pasivo de 67.883.991,05 dólares, lo que representa una cifra sustancial y enorme para cualquier entidad deportiva del fútbol argentino. Para entender aún más lo que significa, equivale a 98.771.206.976,64 pesos. Eso sí, hay que destacar que todos los meses continúa perdiendo dinero por el déficit.

Un dato importante a tener en cuenta es que el Ciclón afronta 96 causas judiciales entre futbolistas y directores técnicos que pasaron por la institución a lo largo de los últimos años y no percibieron sus salarios como corresponde. Además, mantiene 61 contratos profesionales y 30 vencen en diciembre, lo que significa que se irían libres, o sea, gratis.