Mariano Andújar fue el invitado esta semana de Clank!, el podcast de Juan Pablo Varsky, y entre las tantas definiciones que dejó, el ex arquero recordó su paso por la Selección Argentina, su pelea con Abel Balbo y habló sobre su nueva vida alejado del fútbol profesional.

Las finales perdidas con la Selección Argentina

Andújar llegó a la Selección Argentina de la mano de Diego Armando Maradona y continuó un proceso con Alejandro Sabella hasta, inclusive, la llegada del Patón Bauza. En ese ciclo, participó del Mundial de Sudáfrica y del de Brasil, además de haber sido parte del equipo que jugó las finales de Copa América 2025 y 2016.

En aquella época, el arquero tuvo que convivir con una situación agridulce de una generación que lograba alcanzar finales pero no conseguía ganarlas y era criticada por la prensa. “Parece que los mataban porque no ganaban una Copa del Mundo, una locura, con lo difícil que es clasificar, sino miren a Italia, y después llegar a una final”, comentó al tiempo aseverar que se puso muy feliz por el título en Qatar, sobre todo por sus hijos y por todos los jugadores y staff de la Selección.

En este sentido, habló sobre “el club de amigos” que en aquel momento se señalaba dentro del vestuario de la Albiceleste: “Nosotros cargamos con la mochila de ‘los amigos de Messi’ y en esa época (decían) ‘Messi perdió porque está rodeado de amigos’ y ahora Messi gana por estar rodeado de amigos. Por lo mismo, nada mas que uno ganó y el otro no”.

A la hora de recordar aquellas finales perdidas, no dudó en elegir a la de la Copa América Centenario contra Chile como la más dolorosa: “La de 2016 fue el mas triste por el arrastre que tenía. La del Mundial fue triste, dura, pero fue difícil de llegar y podía pasar, la otra fue de arrastre”. Y agregó: “La derrota pura de decir ‘no se puede’, por eso Leo sale y dice ‘yo no puedo’. Ese era el ambiente, ‘No va, no es para nosotros’, es difícil eso”.

Sobre su etapa con Lionel Messi, recordó un episodio sucedido antes de la semifinal del Mundial 2014: “Había sido el partido de Holanda con Costa Rica que cambian de arquero y Leo quería patear cruzada arriba fuerte. Nos quedamos haciendo 20 o 30 penales. Todos ahí, algunas atajaba, la mayoría fueron gol. Cuando vamos a penales, abrió el pie. Nunca lo hablé pero para mi habrá pensado que alguien nos estaba espiando“.

Su pase frustrado a Boca

En varias ocasiones, Mariano Andújar sonó como posible refuerzo de Boca y el ex arquero esta vez reveló que hubo un mercado de pases en el que estuvo a punto de ponerse la camiseta del Xeneize.

“Estuve cerca en 2016 o 2017, con Guillermo (Barros Schelotto). No estoy arrepentido. Cuestiones de número, de imagen. Ellos querían que dijera algo que yo no quería porque mi identificación con Estudiantes iba a estar siempre. Fueron cosas que no me gustaron y no se dio. Fueron detalles“, soltó.

Las muertes de Diego Maradona y Alejandro Sabella

El 25 de noviembre de 2020 el mundo conoció la noticia de la muerte de Diego Maradona y Andújar, quien había sido dirigido por el astro en la Selección Argentina, también sufrió por lo sucedido.

“Estábamos entrenando, llegué a mi casa y justo me enteré y me fui a la Casa Rosada. Lloré en mi casa, mucho. Por impotencia, me pareció un poco abandonado, no era la imagen que se merecía Diego al final. No era la imagen que tenía que dejar”, sostuvo.

Al poco tiempo, en diciembre de ese año, falleció Alejandro Sabella, a quien señaló como el mejor entrenador que tuvo y con quien ganó la Copa Libertadores 2009: “De Alejandro sabíamos que venía mal y la venía luchando, fue muy rápido todo y hay un punto en donde no querés ver sufrir a la gente que querés“.

La pelea con Abel Balbo

En su última etapa en Estudiantes, Andújar protagnizó un conflicto con el por entonces técnico del equipo, Abel Balbo. Entre declaraciones cruzadas de uno y otro se destapó un conflicto entre el jugador y el DT que finalmente terminó cuando el técnico se marchó de la institución tras una serie de derrotas.

“No me peleé con él, fue un ida y vuelta mediático, no tuve relación, no tuve pelea. El día que me dijo que me iba a sacar le dije ‘okey’ y fui al banco. No le pregunté por qué ni nada”, sostuvo.

Además, contó cómo vivió aquellas declaraciones de Balbo que lo acusaba de ponerle en contra al vestuario y de haber provocado su salida: “Pensé que era un chiste, Pablo Piatti me manda una foto, pensé que habían trucado el graph, no pensé que era verdad. Pensé mucho, no iba a decir nada, pensé mucho qué decir y cómo llevarlo. No es que me desenfocó, pero fue un día, horas complicadas en mi cabeza porque nada de lo que dijo es verdad. No tuve ningún tipo de malentendido con él“.

En este sentido, expresó qué fue lo que más le molestó: “Que no me lo haya dicho a mi. Acá parece que está mal que me saque y no, está para eso. Lo que me dolió es que no me lo haya dicho a mi teniendo 40 años y pudiendo afrontar cualquier tipo de situación”. Y agregó: “Yo le hubiese dicho que no era así y él se hubiese mantenido en esa postura porque le fueron con ese cuento”.

El fanatismo de Andújar con Los Simpsons

Andújar es un fiel seguidor de Los Simpsons al punto tal que lleva en su piel tatuada la dignidad, dibujada por el padre de Milhouse en un icónico episodio. “Es un tatuaje fantástico, se fue dando, tenía otros y quiero hacerme muchos más, sobre todo de Los Simpsons. Tengo a Homero en el diccionario, el símbolo de Los Magios, la dignidad y quiero hacerme la firma de Cletus. La caja, de ‘mi hijo es una caja’, ese es fantástico, y después ir viendo”.

A la hora de entender por qué le gustan tanto, explicó: “Siempre los miré riéndome, es la vida misma, son cosas que te podrían pasar a vos en tu casa, salvo cuando le pegan al hijo. Pero es el ciudadano promedio. No entiendo a la gente que no entiende Los Simpsons, cómo no se ríen“.