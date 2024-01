A pesar de que todavía no iniciaron los partidos por los puntos, River Plate está viviendo un arranque de año agitado. El elenco comandado por Martín Demichelis sufrió una serie de bajas de peso que, aunque eran claras desde hace meses, dejan de todas maneras un gran vacío.

En ese contexto se dio también la venta de Claudio Echeverri al City Group e incluso Micho lo perdió para las próximas semanas. Cuando el hincha del Millonario se ilusionaba con verlo en cancha con más regularidad en su año a préstamo en el club, Javier Mascherano se lo llevó.

El Jefecito lo convocó para el Preolímpico que afrontará la Selección Argentina Sub 23 y generó polémica. El exmediocampista, relacionado con River por su paso por el club, fue acusado de ir contra los intereses del equipo, pero una voz autorizada en el tema defendió a Masche.

En diálogo con Bolavip, el entrenador Claudio Gugnali y exayudante de Alejandro Sabella en Estudiantes de La Plata y la selección respaldó al DT de la Sub 23: “Tengo un gran respeto por Masche, somos colegas y frecuentamos en el predio de AFA. Me parece que Echeverri ya es una realidad y si él lo puede aprovechar en algo en la Sub 23 me parece bárbaro“.

“No creo que Mascherano tenga intenciones de molestar o interponerse entre el presente de Echeverri y River. Es una persona muy honesta y muy responsable. Si Echeverri viene al predio está en las mejores manos también“, completó opinando sobre el Diablito, de 18 años.

El regreso de Enzo Pérez a Estudiantes

Como parte del cuerpo técnico que llevó al Pincha a la cima del continente en 2009, Gugnali destacó sobre su fichaje: “Me parece que es muy emotiva la vuelta. Estudiantes va a jugar la Libertadores y a Enzo le va a traer un muy lindo recuerdo, como a todos los que nos tocó vivir ese 2009. Creo que desde lo futbolístico todavía tiene y para él va a ser muy sensible volver a este club que tanto compartió con él“.

Sobre qué tiene para aportar Enzo en esta nueva etapa resaltó: “Fútbol. Le puede dar un buen pase, una buena distribución, buena ubicación. Todo lo que le dio a River. Hoy es otro Enzo del que tuvimos en 2009. Es muy táctico y puede ser muy importante para Estudiantes“.