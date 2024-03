Pocos días después de la denuncia realizada por una joven de 24 años contra Sebastián Sosa, Brian Cufré, José Florentín y Abiel Osorio, salieron a la luz las conversaciones que pueden ser fundamentales en la causa. Los chats son entre la denunciante y el arquero de Vélez y fueron publicados por Telenoche.

En los diálogos se puede ver cómo organizaron el encuentro en el hotel en el que el plantel se hospedaba en Tucumán. Luego, hay un chat posterior, donde la joven asegura que lo que le hicieron “fue muy fuerte” y el uruguayo le contesta “pasate un buen momento y listo”.

Los chats entre Sebastián Sosa y la denunciante

“Soy Seba. ¿Entonces te venís al hotel y tomamos algo acá?“, escribió el ex-Boca e Independiente vía Instagram. “¿En qué hotel estás?“, pregunta ella. “En el Hilton”, contesta el arquero. “Paso por el casino“, avisa la mujer de 24 años. “Mandate derecho a la 407. Avisame cuando llegues, que te aviso que todo esté despejado“, indica el uruguayo. “Bueno“, soltó la víctima.

La siguiente conversación se da luego del hecho de abuso, donde Sosa escribe: “Pasate un buen momento y listo. No te amargues“. “Lo que hicieron ayer fue muy fuerte. Eso no se le hace a ninguna mujer. No me lo merecía“, recrimina ella.

Vélez separó a los 4 jugadores denunciados

Una vez hecha la denuncia, el Fortín activó el protocolo de actuación por violencia de género y se puso a disposición de la Justicia de Tucumán y de la denunciante.

“Se informa que se ha decidido separar de manera preventiva del plantel profesional a los jugadores mencionados en la denuncia, Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín“, indicó el club en su comunicado oficial.

El relato de la abogada de la denunciante

“Fue un acto sin consentimiento, se atacó la libertad y la voluntad de la víctima, es un hecho horroroso (…) La denunciante está traumatizada, se encuentra mal. Le estamos dando contención para que siga fuerte“, indicó la letrada Patricia Neme en diálogo con Radio 10. Además, aseguró que pedirá 20 años de carcel para los 4 implicados.

Relatando el hecho en sí, detalló: “Ella comenzó a sentirse mal, se acostó y en instantes que ella tiene de lucidez, por momentos, recuerda sacarlos a los jugadores y decirles por qué le hacían eso”.

“La dejaron sola en un momento en la habitación dos de los jugadores, después vino el ataque de un tercero. Creo que los primeros abusadores fueron al casino después, según el relato de la víctima. Y ella en un momento de lucidez, toda lastimada, logró llamar a un Uber y se fue a su casa un poco antes de las 6 de la mañana en una situación dramática, porque estaba ensangrentada entera, tuvo que ponerse otra ropa“, contó.