Platense vs. Lanús: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 13 del Torneo Clausura

Platense recibe a Lanús este sábado 17 de octubre desde las 17:30 hora de Argentina. El encuentro, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura, se disputará en el Estadio Ciudad de Vicente López. Lanús llega entonado y con ganas de meterse en la pelea de arriba, mientras Platense necesita cortar la racha de empates que lo tiene estancado en la mitad de la tabla.
Son puntos que pesan para los dos: Lanús quiere consolidarse entre los mejores del Clausura y Platense busca no perderle pisada a la zona de arriba.
La actualidad de ambos equipos
Platense no logra despegar: empató 1-1 de local con Argentinos Juniors en su última presentación, después de otro empate como visitante ante Vélez y una derrota frente a Newell's Old Boys. Con 11 puntos en 12 partidos, el equipo marcha 13° y necesita un triunfo para no quedar más relegado en la tabla.
Lanús, en cambio, llega con el envión de un 2-0 ante Vélez en su cancha, resultado que llegó después de un empate sin goles frente a Newell's Old Boys y un triunfo sobre Estudiantes. Con 20 unidades está 5°, en zona de pelea, y una victoria afuera lo acercaría todavía más a los puestos de privilegio.
El historial entre Platense y Lanús
El historial entre ambos tiene a Lanús como el más ganador: se enfrentaron 9 veces, con 3 victorias para el equipo de Lanús, apenas una para Platense y 5 empates. En goles también manda Lanús, que convirtió 11 contra los 7 de Platense.
Los últimos cruces fueron bastante parejos, con varios empates incluidos, aunque el antecedente más reciente, en abril, terminó sin goles.
Últimos 9 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/04/2026
|Lanús vs. Platense
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|20/09/2025
|Lanús vs. Platense
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|09/03/2025
|Platense vs. Lanús
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|11/11/2024
|Lanús vs. Platense
|0-0
|Liga Profesional Argentina
|11/02/2024
|Lanús vs. Platense
|3-0
|Liga Profesional Argentina
|14/09/2023
|Platense vs. Lanús
|2-1
|Liga Profesional Argentina
|30/06/2023
|Platense vs. Lanús
|0-1
|Liga Profesional Argentina
|25/10/2022
|Platense vs. Lanús
|1-1
|Liga Profesional Argentina
|25/11/2021
|Lanús vs. Platense
|3-3
|Liga Profesional Argentina
Horario del partido
- Argentina: 17:30 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN, ESPN Premium, Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- Estados Unidos: Fanatiz, Fubo, TyC Sports Internacional, ViX
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Banfield vs. Argentinos Juniors — sábado 17 de octubre, 15:00 hs
- Independiente Rivadavia vs. Tigre — sábado 17 de octubre, 17:30 hs
- Atlético Tucumán vs. Rosario Central — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
- Vélez vs. Gimnasia de Mendoza — sábado 17 de octubre, 20:00 hs
- Racing vs. Independiente — domingo 18 de octubre, 14:45 hs
- Estudiantes de Río Cuarto vs. Aldosivi — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Estudiantes vs. San Lorenzo — domingo 18 de octubre, 18:00 hs
- Belgrano vs. River Plate — domingo 18 de octubre, 20:15 hs
- Sarmiento vs. Barracas Central — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Newell's Old Boys vs. Central Córdoba — lunes 19 de octubre, 19:00 hs
- Deportivo Riestra vs. Unión — lunes 19 de octubre, 21:15 hs
En síntesis
- Platense y Lanús se enfrentan este sábado 17 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura.
- El partido se transmitirá por ESPN, ESPN Premium y Disney+ Premium.
- Platense suma 11 puntos en el torneo.
- Lanús suma 20 puntos en el torneo.