Qué tiene que pasar para que River mande a Estudiantes de Río Cuarto al descenso esta fecha

El combinado cordobés está con la soga al cuello y depende de un milagro en el Estadio Monumental para seguir con vida.

Luego del parate por la Fecha FIFA, River Plate retoma este sábado sus compromisos por el Torneo Clausura 2026. En el Estadio Monumental, los dirigidos por Leonardo Ponzio recibirán a Estudiantes de Río Cuarto en un duelo con puntos cruciales para ambos equipos.

Es que el Millonario se encuentra fuera de la zona de clasificación a los Playoffs y necesita encadenar victorias para escalar en su grupo. Sin embargo, el combinado cordobés necesita los puntos como agua, ya que está muy cerca de concretarse su descenso a la Primera Nacional.

La tabla de promedios acecha a Estudiantes, que debe hacer todo perfecto a la recta final del campeonato para intentar quedarse en la máxima categoría del fútbol argentino. Pero este mismo sábado podría decretarse su caída y no solo depende de su resultado en Núñez.

Qué tiene que pasar para que descienda Estudiantes de Río Cuarto

Como primera medida, Estudiantes necesita que Aldosivi coseche una derrota el viernes ante Sarmiento de Junín en Mar del Plata. En ese caso, los cordobeses podrán salvarse, al menos por una fecha más, si consiguen un empate en el Estadio Monumental.

En el caso de que Aldosivi empate o gane ante el Verde, Estudiantes de Río Cuarto no tendrá opción más que conseguir una victoria histórica ante River como visitante. Solo de esa manera se mantendría con vida, aunque seguiría muy complicado para lo que resta del torneo.

Cómo está el fondo de la tabla de Promedios

Foto: Promiedos

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Así está la tabla del Torneo Clausura 2026