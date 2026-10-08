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AGENDA DEPORTIVA
River Plate

Leonardo Ponzio define la alineación de River para enfrentar a Estudiantes de Río Cuarto

El Millonario se medirá ante el conjunto cordobés el próximo sábado a partir de las 21.30 horas en el Estadio Monumental.

Leonardo Ponzio
© Prensa RiverLeonardo Ponzio

Luego de varios días sin competir de manera oficial, River volverá a la actividad ante Estudiantes de Río Cuarto. Los de Leonardo Ponzio recibirán en el Estadio Monumental al elenco cordobés el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 21.30 horas en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura.

De cara al choque ante los cordobeses, Leonardo Ponzio recupera a Aníbal Moreno, a quien nunca pudo utilizar desde que asumió como DT, y también podrá decir presente Tobías Andrada, que en el último partido antes del parate por la fecha FIFA se había lesionado.

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La probable formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto

Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, River saldría a la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.

Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).

Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).

La agenda de River

  • 10/10 – River vs. Estudiantes de Río Cuarto
  • 14/10 – Sarmiento vs. River
  • 18/10 – Belgrano vs. River
  • 25/10 – River vs. Racing
  • 01/11 – Boca vs. River
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DATOS CLAVE

  • River Plate recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 10 de octubre.
  • Leonardo Ponzio recupera a Aníbal Moreno y Tobías Andrada para el partido.
  • River Plate alinearía a Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi como titulares.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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