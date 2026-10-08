Luego de varios días sin competir de manera oficial, River volverá a la actividad ante Estudiantes de Río Cuarto. Los de Leonardo Ponzio recibirán en el Estadio Monumental al elenco cordobés el próximo sábado 10 de octubre a partir de las 21.30 horas en el marco de la fecha 12 de la Zona B del Torneo Clausura.
De cara al choque ante los cordobeses, Leonardo Ponzio recupera a Aníbal Moreno, a quien nunca pudo utilizar desde que asumió como DT, y también podrá decir presente Tobías Andrada, que en el último partido antes del parate por la fecha FIFA se había lesionado.
La probable formación de River ante Estudiantes de Río Cuarto
Si bien resta la confirmación de Leonardo Ponzio, River saldría a la cancha ante Estudiantes de Río Cuarto con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván, Ángel Correa; Sebastián Driussi y Lucas Beltrán.
Tobías Andrada. (Foto: Prensa River).
La agenda de River
- 10/10 – River vs. Estudiantes de Río Cuarto
- 14/10 – Sarmiento vs. River
- 18/10 – Belgrano vs. River
- 25/10 – River vs. Racing
- 01/11 – Boca vs. River
DATOS CLAVE
- River Plate recibirá a Estudiantes de Río Cuarto el sábado 10 de octubre.
- Leonardo Ponzio recupera a Aníbal Moreno y Tobías Andrada para el partido.
- River Plate alinearía a Santiago Beltrán, Gonzalo Montiel y Sebastián Driussi como titulares.