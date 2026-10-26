¿Racing en el horizonte? Guillermo Barros Schelotto puso en duda su continuidad en Vélez

El Mellizo finaliza su contrato con el Fortín en diciembre de este año en el cual habrá elecciones en el club.

El presente de Vélez es alentador, especialmente porque llegó con chances de ser campeón de Liga -el título que da la AFA al ganador de la Tabla Anual- y también está en una muy buena posición en la Zona A del Clausura, en la que se encuentra segundo con 27 puntos, por lo que prácticamente tiene asegurado jugar los octavos de final en el José Amalfitani.

Una figura central de este Vélez es Guillermo Barros Schelotto, su entrenador. El Mellizo llegó al Fortín en 2025, tras un muy mal arranque de año, y de a poco le fue dando su impronta al equipo. Su contrato termina a fines de 2026 y su continuidad es una incógnita, especialmente porque en el club de Liniers habrá elecciones presidenciales el próximo 15 de noviembre.

En diálogo con TyC Sports, Guillermo Barros Schelotto fue consultado por su continuidad en Vélez y un interés de Racing. El Mellizo dijo: “De Racing me hablaron en otro momento, cuando no estaba en Vélez. Tuve otras oportunidades este año, no de Racing, pero yo tengo contrato hasta diciembre con Vélez y voy a seguir hasta diciembre y después veremos”.

“Después de aceptar o no aceptar, de seguir o no seguir, veré y analizaré cuáles son las opciones. Tengo que hablar con la gente de Vélez, hay muchas cosas por dialogar y llegar a un acuerdo”, agregó Guillermo Barros Schelotto. Cabe destacar que Racing tiene a Sebastián Romero como entrenador interino tras el paso fallido de Vojovoda.

Guillermo Barros Schelotto. (Foto: Getty).

Además, el Mellizo afirmó: “Me llamaron a mitad de torneo y yo les dije que no podía porque tenía contrato con Vélez. ¿Si está abierta la puerta para diciembre? No lo sé, sale mucho la información y uno no puede estar todo el día aclarando lo que va a hacer o lo que puede pasar. Siempre actué de la misma manera, tengo contrato con Vélez y lo voy a respetar”.

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“Siempre he respetado contratos más allá de las posibilidades deportivas y económicas. Lo respeté hace dos meses cuando me llamaron. Después de diciembre veré. Yo mañana me puedo ir a cualquier otro equipo, pero primero tengo que hablar con Vélez, darle mis motivos o seguir con ellos. Debemos poner en la mesa el respeto humano”, completó Guillermo. Bolavip pudo saber que el equipo que lo llamó fue Tigres de México.

Así está la Tabla Anual

Boca Juniors – 57 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN Rosario Central – 56 puntos – COPA LIBERTADORES Vélez Sarsfield – 55 puntos – COPA LIBERTADORES Argentinos Juniors – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA Independiente Rivadavia – 53 puntos – COPA SUDAMERICANA River Plate – 52 puntos – COPA SUDAMERICANA Gimnasia de La Plata – 51 puntos – COPA SUDAMERICANA Instituto – 50 puntos – COPA SUDAMERICANA Belgrano – 48 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura) Lanús – 48 puntos – COPA SUDAMERICANA Defensa – 46 puntos Estudiantes LP – 45 puntos Independiente – 43 puntos Barracas Central – 43 puntos Huracán – 41 puntos San Lorenzo – 40 puntos Sarmiento – 40 puntos Gimnasia (M) – 39 puntos Newell’s – 36 puntos Unión – 35 puntos Talleres – 35 puntos Tigre – 33 puntos Racing – 33 puntos Banfield – 32 puntos Atlético Tucumán – 31 puntos Platense – 30 puntos Central Córdoba – 26 puntos Deportivo Riestra – 23 puntos Aldosivi – 19 puntos Estudiantes (RC) – 14 puntos – DESCENDIÓ

Las posiciones del Torneo Clausura

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