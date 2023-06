Para cerrar una dolorosa jornada del fútbol argentino, que tuvo la suspensión del partido de River – Defensa y Justicia por el fallecimiento de un hincha en el Monumental, en Avellaneda chocaron Racing y Banfield.

La actualidad de ambos equipos no viene siendo el mejor, donde los de Fernando Gago acumulaban 8 encuentros sin triunfos y los de Julio César Falcioni, si bien le habían ganado a Rosario Central, llegaba al Cilindro en la posición 26 de 28 dentro de la Liga Profesional.

Gago volvió a colocar su equipo de gala, ya que recuperó a la gran mayoría de sus lesionados, y le tiró toda la jerarquía encima al Taladro. Tras un comienzo dominante de la Academia, a los 12 minutos apareció Gabriel Hauche con un golazo espectacular .

La intensidad en el encuentro no cesó. Pese al gol, Banfield no bajó los brazos y fue a buscar la igualdad, pero se topó ante un rival que, si bien no venía teniendo buenas actuaciones, regresó a las viejas épocas de buen fútbol y fue superior desde la tenencia del balón y algunas llegadas. Pero promediando el final de la primera etapa, la visita inquietó el arco de Gabriel Arias.

El primer tiempo estaba llegando a su fin cuando Facundo Cambeses salió a cortar muy lejos y le cometió penal a Gabriel Hauche. Cuando la Academia tenía la chance de ampliar la ventaja, Matías Rojas ejecutó muy mal y la pelota se fue a la segunda bandeja del estadio.

En el complemento, la idea de Banfield no se vio modificada por el resultado y buscó alcanzar la igualdad, pero enfrente tuvo a un Gabriel Arias que se lució con sus atajadas e impidió la caída de su arco. De hecho, en los segundos 45 minutos, merecieron más que su rival, pero como dice el dicho: “Los goles que no se hacen en un arco, se sufren en el propio”. Y sobre el final del partido, Gabriel Rojas estampó el 2-0 final con una gran volea .

Y un día, Racing volvió a sonreír. Después de 8 partidos sin triunfos, consiguió una victoria para poder salir de los últimos puestos de la Liga Profesional y así encarar el partido ante Flamengo (jueves 8 de junio, a las 21 horas) con un mejor semblante. De hecho, con un solo punto se meterán en los octavos de final de la CONMEBOL Libertadores.

Por su parte, Banfield volvió a tropezar y su situación se agudizó mucho más, ya que quedó a tres unidades de Unión, que es el colista del certamen. A pesar del regreso de Falcioni, todavía no pudo encontrar una idea clara para encontrarle una vuelta a su flojo andar.