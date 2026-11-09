Rosario Central arremetió contra Newell’s por las cargadas: “Nos sobran los motivos para festejar”

El Canalla publicó un video en sus redes sociales para resaltar los objetivos cumplidos y chicaneó a su clásico rival.

El sábado fue una jornada histórica en el fútbol argentino, que derivó en la consagración de Boca como Campeón de Liga 2026 tras ser el puntero absoluto de la Tabla Anual al término de la fase regular de la temporada. Sin embargo, por un momento Rosario Central festejó por una confusión de los hinchas y, tras las cargadas, publicó un video muy particular.

Sin ir más lejos, también se viralizó que los jugadores de Newell’s celebraron el gol de Enner Valencia que le arrebató el título a los Canallas y se lo otorgó al Xeneize en el último minuto. En medio de ese contexto y debido a las múltiples chicanas que se produjeron en las últimas horas, desde la Academia rosarina no se quedaron quietos y salieron al cruce.

⚽ Jugadores de Newell's (@Newells) festejaron el gol de Enner Valencia (@EnnerValencia14) que consagró a Boca como campeón



Durante la concentración previa al partido contra Instituto, que se disputará a las 22, el plantel festejó el gol de último minuto que le quitó el título a… pic.twitter.com/Tu693iz3TW — Corta Rosario (@CortaRosario) November 8, 2026

Lo cierto es que Rosario Central aseguró que hay motivos para festejar. A través de un video que posteó en sus redes sociales, resaltó diferentes ítems que significan logros destacados y que son dignos de celebración. “Clasificación a la Copa Libertadores por segundo año consecutivo“, sostenía el primero de ellos, que era uno de los objetivos del club.

A su vez, continuó en esa línea y remarcó una de las campañas más importantes que se llevó a cabo a nivel institucional y que reflejan el crecimiento que tuvieron en estos últimos años, cuando deslizó: “115.000 socios“. No conforme con eso, se enalteció la flamante obra que se inauguró el sábado en el Gigante de Arroyito y exclamó: “Tercera bandeja“.

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Además, en alusión a la Tabla Anual que lideró el año pasado, siguió: “Campeón de Liga 2025“. Por otro lado, repasó varios goles de Ángel Di María a Newell’s, mientras en la imagen detallaba el historial y decía: “+22 en clásicos“. También hizo hincapié en la reciente polémica final ante Estudiantes de La Plata y añadió: “Campeón Supercopa Internacional“.

Por último pero no menos importante, la cuenta oficial de Rosario Central culminó con un claro mensaje hacia Newell’s y los futbolistas que festejaron el gol agónico de Boca. “Nos sobran los motivos para festejar. Otros festejan por nada“, cerró el video que se publicó en horas de este lunes, menos de 48 horas después de lo sucedido.

𝑵𝒐𝒔 𝒔𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒎𝒐𝒕𝒊𝒗𝒐𝒔… pic.twitter.com/ZnwcapM84i — Rosario Central (@RosarioCentral) November 9, 2026