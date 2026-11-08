Ángel Di María, tras el título que Boca le arrebató a Rosario Central: “Me pone muy contento”

Fideo felicitó a su íntimo amigo Leandro Paredes y al Xeneize, además de resaltar la temporada que hizo el Canalla.

Este sábado por la tarde, Boca fue Campeón de Liga tras convertirse en el líder absoluto de la Tabla Anual 2026 de manera agónica tras el 1-0 de Enner Valencia en el último minuto para sellar el 1-0 frente a Defensa y Justicia. Sin embargo, por pocos segundos no se consagró Rosario Central -que hasta empezó a festejar- y en ese sentido habló Ángel Di María.

Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

Cabe recordar que Fideo no jugó porque cursa un cuadro de dolor inguinopúbico. Tal como seinformó a través de un parte médico oficial, se encuentra bajo tratamiento médico-kinésico. Dicha lesión un tanto desconocida se localiza en la región de la ingle y la sínfisis púbica (la unión cartilaginosa de los huesos de la pelvis por delante).

Lo cierto es que, al término de la jornada estelar, rompió el silencio. “Es fútbol, es lo lindo que tiene. Hasta el final podés o no. Hoy le tocó a Boca, hay que felicitarlo y es importante“, reconoció en primera instancia. Luego, felicitó a Leandro Paredes y agregó: “Me pone muy contento por Lea, que pueda ganar un título jugando de local, me pongo contento por él“.

🗣️ "HOY LE TOCÓ A BOCA, LO FELICITO. ME PONE MUY CONTENTO POR LEA"



🎙️ Di María, tras la consagración de Boca en la Tabla Anual.



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En la misma línea que lo mencionado anteriormente, amplió su discurso al respecto. “Hicimos un gran año, gana solamente uno, le tocó a Boca“, expresó Di María tras lo ocurrido. Pocos segundos más tarde, redobló la apuesta y manifestó: “Hay que felicitar a Boca por el año que hizo, pero creo que nosotros también hicimos un gran año“.

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Inmediatamente después, habló sobre Rosario Central. “Estuvimos a nada, salimos segundos, entramos directo a Copa Libertadores otra vez“, resaltó Fideo. No conforme con eso, aclaró: “La verdad que es alegría, no siento frustración, no siento dolor, porque creo que hicimos un gran año. Solamente gana uno, la realidad del fútbol es así“.

Ángel Di María, capitán de Rosario Central.

Por último pero no menos importante, el campeón del mundo añadió: “Entrar a Copa, haber hecho la cantidad de puntos que hicimos, eso nos deja tranquilos“. Luego, para culminar con su relato, puso la mira en el futuro inmediato y sostuvo: “Tenemos el siguiente para poder jugar de local octavos y a partir de ahí ojalá que las cosas se vayan dando“.

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El posteo de Ángel Di María

“Orgulloso de este grupo, de este club y de esta hinchada. Un año increíble, un año soñado, un año que volvimos a demostrar lo grande que somos. Otra vez entrando directo a una copa LIBERTADORES, otra vez a recorrer el continente y con esa fe intacta. Ahora si, quedan partidos, queda el clausura y vamos a seguir firmes y fuertes para todo lo que viene. Como digo siempre de Rosario y de Central”.