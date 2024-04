La salida de Rubén Darío Insúa de San Lorenzo hay sido una de las sorpresas en el fútbol argentino. Es que lo que hasta hacía un puñado de semanas parecía ser una relación que se extendería por al menos otros dos años se terminó abruptamente por la nueva comisión directiva del club azulgrana y ahora el DT salió a dar su versión de los hechos.

En una charla con Juan Pablo Varsky en el podcast Clank!, el Gallego apuntó directamente contra el presidente de San Lorenzo, a quien acusó de mentir y de buscar desprestigiarlo.

Desde que la dirigencia del Ciclón informó la salida de Insúa, se han dado versiones cruzadas sobre lo que fueron estos tres meses de convivencia entre el DT y el presidente, quien tras asumir le hizo firmar un vínculo por dos años que él mismo decidió romper.

“Él (Moretti) me dijo que tenía 15 millones de dólares para reforzar el plantel y para mantener a los jugadores que nosotros queríamos que continúen: Augusto Batalla, Federico Girotti, Jalil Elías y a Rafa Pérez, a quien le quedaba un año de contrato que se fue al final por falta de pago”, explicó el Gallego quien reconoció que el único de esos casos que sabía que sería imposible era el de Elías porque ya tenía acordado su traspaso al exterior.

“Al final no se quedaron ni Batalla, ni Pérez, ni Girotti. También me hubiese gustado que continuara Gonzalo Maroni, pese que era difícil”, remarcó al señalar que la dirigencia ignoró su pedido. Además, reveló que todos ellos tenían intención de continuar en San Lorenzo.

Por otro lado, mientras el presidente del Ciclón insiste en que durante el mercado de pases se realizó un trabajo de contratación en conjunto con el cuerpo técnico, Insúa sostuvo: “A Moretti le di una lista de jugadores: Santiago Solari, Ángel Romero, Agustín Palavecino, Cristian Ferreira, Adrián Martínez y Edwin Cetre. Él único jugador que llegó fue Ferreira, cinco días antes del primer partido y sin pretemporada”.

El ahora ex entrenador de la institución de Boedo remarcó que nunca se tuvieron en cuenta sus pedidos: “San Lorenzo contrató 10 jugadores, 8 que no fueron pedidos por el cuerpo técnico”.

Cómo fue echado de San Lorenzo

“Yo le decía a Moretti que había muchas cosas mal y que había que recuperar la calma y las normas de convivencia básicas entre uno y otro. Le dije lo de la filtración del contrato y me dijo que no sabía de dónde había salido eso”, contó sobre lo que eran sus charlas con el presidente.

Además, intentó separar de esto a Ortigoza, mánager de la institución: “Con él mantengo una muy buena relación, fue un placer haberlo dirigido y teníamos una visión similar. Ninguno de los dos pudo cambiar lo que pasaba, estaba claro que había una intención del club de ir en esa dirección“.

Su desvinculación se dio después de la derrota ante Liga de Quito en Ecuador por la segunda fecha de la Copa Libertadores, caída que se dio luego de un doloroso tropiezo ante Boca en La Bombonera.

“Después de Quito no me di cuenta de la decisión que iban a tomar los dirigentes”, se sinceró. “Al otro día me mandó un mensaje el presidente que quería reunirse a las 5 de la tarde. En el viaje de ida a Quito habíamos ido hablamos tres horas de copiar los estilos, los métodos, de Gallardo en River y de la Selección Argentina con Scaloni”.

“En la reunión que también estaba Néstor (Ortigoza) y me dijo que la mayoría de la dirigencia quería un cambio de rumbo. No estaba convencido de que me dijeran eso, porque no era habitual con dos fechas de la Copa Libertadores, íbamos tres meses de trabajo y veníamos de renovar por dos años. Pero me dijo eso y yo le dije que me llamaba la atención. ¿Para qué me había ofrecido a finales de noviembre un contrato de dos años?. Me dijo que generalmente los cuerpos técnicos no tienen la necesidad de cumplir con lo que firman”.

El mensaje de Insúa a los hinchas de San Lorenzo

Insúa, reconocido hincha del Ciclón y socio de la institución aseguró que hay un plan para desprestigiarlo: “Quieren que los malos de la película seamos el cuerpo técnico pero no creo que les salga bien”.

En este sentido, mientras sus abogados arreglan su desvinculación, remarcó que no quiere que San Lorenzo pague los costos de su despido y exigió a los dirigentes que utilicen su propio dinero para pagarle los dos años de contrato que ahora le deben.

“El club no se va a ver perjudicado en ningún momento, ni en el mediano y largo plazo y creo que en el corto tampoco. Primero, teniendo en cuenta que es una dirigencia nueva que me dijeron que tenía una gran cantidad de dinero, presumo que se harán cargo ellos y no el club, espero y deseo que así sea. Estoy casi seguro de que así va a ser. Espero que los que tomaron la decisión no pongan a San Lorenzo en riesgo. Punto número dos, si eso no sucede, y en el futuro tengo la posibilidad de estar en ese lugar de nuevo y el club me haya pagado ese contrato, a mí no me tendrán que pagar un solo centavo hasta que se termine de completar el monto. Y tercero, como esta dirigencia prometió construir el estadio, gran parte lo voy a destinar al estadio cuando esté construido”.

