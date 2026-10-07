Se archivó la causa contra Gonzalo Morales: el descargo del futbolista de Boca

El delantero del Xeneize, quien se encuentra cedido en Barracas Central, publicó un comunicado en redes sociales.

Gonzalo Morales se reincorporará al plantel profesional de Barracas Central luego de tres meses de incertidumbre por la denuncia de violencia de género presentada por su expareja en julio de 2026. La Justicia resolvió archivar la causa por falta de pruebas y el atacante de Boca Juniors podrá volver a entrenarse con el plantel del Guapo, club en el que se encuentra cedido.

Barracas Central lo había apartado del plantel a la espera de que se resolviera su situación judicial, pero finalmente volverá a estar a disposición del entrenador, Damián Ayude, para lo que resta del semestre.

Gonzalo Morales volverá a las canchas con Barracas (@gonza.morales11)

Luego de un largo tiempo de inactividad y tras la resolución judicial, Morales hizo un descargo en redes sociales en el que agradeció a su círculo íntimo, al club Barracas Central y a la Fiscalía y el Juzgado de Garantías.

El comunicado de Gonzalo Morales

“Tras tres meses de un proceso judicial, la causa en la que estuve involucrado fue archivada.

Quiero agradecer a mi familia, a mis amigos y al Club @barracascentral_oficial , que me acompañaron en todo momento. También valoro la rapidez con la que actuaron la Fiscalía y el Juzgado de Garantías intervinientes.

Con diálogo y comprensión entre las partes hoy la situación está aclarada y no hubo pruebas que sustentaran los hechos investigados.

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Ahora quiero concentrarme en retomar mi carrera profesional, que se vio interrumpida”.

En síntesis