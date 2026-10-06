Boca hoy: el futuro de Merentiel, la sede contra Vasco da Gama y más

Mientras prepara el partido ante Instituto por la fecha 12 del Grupo B del Torneo Clausura, Boca sigue con los entrenamientos a la espera del regreso de Álvaro Montero. Además, habló el representante de Miguel Merentiel y está cerca de definirse la sede para la revancha ante Vasco da Gama.

El representante de Merentiel habló de su futuro

En una charla con Carve Deportivo de Uruguay, Marcelo Tejera, representante de Merentiel, dio detalles de su situación en el Xeneize y contó qué quiere el delantero para su futuro, teniendo en cuenta que le queda un año de contrato vigente.

“Hay un tema que nos ocupa porque a Merentiel le queda un año de contrato, he hablado con Riquelme y Delgado para buscar una mejora de su contrato porque creo que lo merece. Y aparte Merentiel quiere seguir y quedarse en Boca”, soltó.

El Maracaná sería la sede de la revancha ante Vasco da Gama

De cara a la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, aún no se definió dónde se disputará este partido, debido a que el São Januário, estadio de Vasco da Gama, no está habilitado por Conmebol al no cumplir con la capacidad mínima.

En este sentido, la cancha que pica en punta para ser la sede de este partido es el Estadio Maracaná, que cumple con todos los requisitos. En segunda opción, y que corre desde atrás, es el Estadio Nilton Santos, donde Botafogo hace las veces de local.

Óscar Córdoba confesó que recomendó a Armani para Boca

No caben dudas que Óscar Córdoba es uno de los mejores arqueros de la historia de Boca. De la mano de Carlos Bianchi fue pieza fundamental de muchas de las conquistas más importantes del club entre fines de los 90 y comienzos de los 2000. Además, es un referente de la Selección Colombia, con la que ganó la Copa América 2001.

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En diálogo con Rodrigo Rea, el ex arquero cuestionó las formas de Emiliano Martínez, analizó el presente de Boca y Álvaro Montero, recordó el día que recomendó a Franco Armani para el arco del Xeneize y tuvo palabras de reconocimiento para Carlos Bianchi, el entrenador más importante de su carrera.