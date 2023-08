Más allá de los problemas organizacionales o institucionales que puedan existir a lo largo y ancho del fútbol argentino, el mismo suele ser noticia en diferentes partes del mundo por una particularidad que lo hace único: el color de los hinchas.

La pasión y los momentos que otorga el fútbol argentino no suelen encontrarse en ningún lado, mucho menos cuándo se habla de un clásico como el que se juega este domingo entre Almirante Brown y Deportivo Morón. Un duelo tan caliente que hasta el mismísimo Messi quiso vivirlo… o algo así.

Siendo una de las instituciones que más se la juega a la hora de marcar tendencia, para este clásico Almirante Brown decidió dar la vuelta al mundo y puso un muñeco de Lionel Messi a flamear una bandera del club para darle la bienvenida al equipo.

Con un disfraz muy cabezón de un Messi sonriente y hasta los tatuajes del 10 argentino en los brazos del agitador, la imagen del falso Messi causaron gran sensación en las redes sociales y ya se comparte el video entre los usuarios.

Messi posando con la camiseta de Almirante Brown

Vale destacar que esta no es la primera vez que se ve a Messi con la de Almirante Brown ya que en fines del 2022, cuándo el 10 ganó el premio The Best de FIFA, el presidente del club estuvo presente en París y le otorgó una camiseta homenaje al capitán de la Selección.