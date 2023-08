Carlos Tevez fue presentado oficialmente como entrenador de Independiente. El Apache puso la firma a primera hora del martes, se puso el buzo de DT y dirigió su primera práctica en Avellaneda para preparar la primera de las 13 finales que tendrá con su equipo. Por la tarde, dio una conferencia de prensa.

“El hincha de Independiente tiene que entender que acá no estoy de joda, acá pongo en juego mi apellido. No vengo a ganar plata. Esta situación del club hace que toda la responsabilidad la tenga yo y no tengo problema en asumirla“, fue una de las frases más fuertes del DT. Antes, protagonizó un divertido momento que no pasó desapercibido.

El único Rey de Copas…

Una periodista no dejó pasar la oportunidad para marcarle la cancha al ídolo de Boca. “Bienvenido al Rey de Copas… Al único Rey de Copas”, soltó en referencia a esa disputa que tiene el Rojo con el Xeneize en cuanto a torneos internacionales. El DT soltó una sonrisa cómplice, entendiendo el contexto más que nadie.

¿Cómo le fue a Tevez en Rosario Central?

Carlos Tevez dirigió al conjunto rosarino entre junio y noviembre de 2022, Fueron 24 partidos, con seis victorias (incluyendo el clásico vs. Newell’s), ocho empates y diez derrotas.

¿Cuándo debuta Tevez como DT de Independiente?

Carlos Tevez hará su estreno como DT del Rojo en la segunda fecha de la Copa de la Liga 2023 ante Vélez, en un partido directo por la permanencia. Será el domingo 27 de agosto desde las 19:15 en el Estadio Libertadores de América.