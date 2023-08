El último fin de semana, Independiente cayó por la mínima diferencia como local de Colón de Santa Fe por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional. Posteriormente, Ricardo Zielinski presentó su renuncia y dejó de ser el director técnico del Rojo.

Inmediatamente, Independiente, que se encuentra en un momento realmente delicado desde lo futbolístico y también desde lo institucional, salió a buscar un reemplazante para el Ruso. Y se enfocó principalmente en Ariel Holan, Gustavo Alfaro y Alexander Medina.

Sin embargo, todos y cada uno de los mencionados le bajaron el pulgar al Rojo, que finalmente se inclinó por Carlos Tevez, de pasado en Rosario Central, donde tuvo un desempeño un tanto irregular. De hecho, su llegada generó una gran polémica entre los hinchas.

Así las cosas, este martes, el propio Apache brindó una conferencia de prensa en la que se refirió a varios temas. Entre ellos, Tevez aseguró que Carlos Izquierdoz, quien supo ser su compañero en Boca Juniors, es su máxima prioridad en el mercado de pases.

“Cali Izquierdoz es mi prioridad. Una experiencia como la que tiene y que venga a ponerse la camiseta es lo que necesitamos, más en esta situación. No tenemos tiempo. Necesitamos gente que venga, se ponga la camiseta y se tire de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan el fútbol argentino”, comenzó señalando.

“Tenemos que traer jugadores que se pongan esta camiseta, que hoy pesa muchísimo y que jueguen. Hablé con él, es mi prioridad y lo sabe. Ahora depende de la familia y de cómo nos manejemos con el club”, profundizó sobre el zaguero de 34 años de edad.

+ ¿En qué equipos jugó Izquierdoz?

El defensor central militó en Atlanta, Lanús, Santos Laguna, Boca Juniors y Sporting de Gijón.

+ ¿Qué refuerzos sumó Independiente?

En el actual mercado de pases, Independiente fichó a Lucas González, Federico Mancuello, Alexis Canelo, Felipe Aguilar y Mauricio Isla.