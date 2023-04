Se desató la tormenta en Asunción y no hablamos del clima. Cerro Porteño sufrió una goleada para los libros de historia del fútbol paraguayo tras caer ante Libertad por 5 a 0 por el torneo local y, previo a hacer su debut por CONMEBOL Libertadores, el clima no es el mejor puertas para adentro en el Ciclón.

Facundo Sava, DT del gigante paraguayo, dio la cara por el equipo en conferencia de prensa y declaró: "Que sirva para lo que viene. No podemos volver el tiempo atrás, debemos aceptar que en el primer tiempo fueron mejores que nosotros". Sin embargo, el ex Patronato no pudo contestar más preguntas a raíz de un pequeño incidente en la sala.

Previo al crucial encuentro ante Libertad, puntero del torneo, Sava recibió el llamado de Juan Román Riquelme para que asuma en Boca tras la salida de Hugo Ibarra y un hincha no lo perdonó, interrumpiendo la conferencia con un insulto prácticamente irreproducible en su totalidad.

"Andate a Boca colorado c*lo roto", fueron las palabras de un simpatizante completamente desubicado, según informó el Gonzalo Cáceres tras ser testigo de lo ocurrido. Al parecer, los rumores que vinculan a Sava con el Xeneize no cayeron bien en la tribuna del Ciclón.