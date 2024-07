Corría el segundo set del partido entre Novak Djokovic y Alexei Popyrin en la central central por la tercera ronda de Wimbledon cuando de repente se escuchó un festejo desmesurado de la gente en el estadio. Incredulidad de parte del tenista australiano y algo de sorpresa del serbio, quien lo entendió rápidamente. La gente festejó el triunfo de Inglaterra ante Suiza por penales, para pasar a semifinales de la Eurocopa 2024.

El deporte no para y no importa el lugar del mundo en el que uno se encuentre, siempre se puede acceder a cualquier resultado a través de alguna aplicación móvil. Así fue como algún aficionado se enteró de la victoria inglesa y provocó un festejo conjunto en la cancha central del All England Club.

Afortunadamente, el partido entre Djokovic y Popyrin no estaba en pleno punto, sino que se preparaban para un nuevo servicio 30-30 cuando el serbio ganaba 4-1. Fue allí que hubo una ovación, la cual Nole la captó rápidamente, a tal punto que hizo una broma como si hubiese pateado el penal, a modo de informar lo que sucedía a Popyrin.

Fútbol y tenis van bien de la mano y hay varios episodios al respecto que lo prueban como lo que sucedió en la misma jornada entre Pep Guardiola y Alexander Zverev. En esta ocasión, toda Inglaterra festeja el pase de su selección a semifinales y hasta en Wimbledon lo festejaron para interrumpir el turno de saque del partido entre Popyrin y Djokovic.

Inglaterra lo empató tras ir perdiendo y llegó a semifinales por penales

Como sucedió en el partido de octavos de final ante Eslovaquia, Inglaterra comenzó perdiendo su partido ante Suiza por el gol de Breel Embolo en el segundo tiempo. Sin embargo, encontró el empate rápido con un gol de Bukayo Saka, futbolista del Arsenal.

En los penales, Jordan Pickford le atajó su remate a Manuel Akanji marcando la única diferencia para el triunfo por 5-3 en la definición por penales. Así, avanzó a semifinales y espera rival.