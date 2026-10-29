Atento, Boca: Atlético Mineiro perdió el clásico contra Cruzeiro

Con un solitario tanto de Kario Jorge en el inicio del partido, Cruzeiro se impuso por 1-0 a domicilio. Un golpe duro para los de Eduardo Domínguez.

Cada vez falta menos para la disputa de la gran final de la presente edición de la Copa Sudamericana. Sucede que, el próximo sábado 21 de noviembre, Boca Juniors y Atlético Mineiro se encontrarán frente a frente con el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, como testigo y como escenario.

Sin embargo, previamente, ambos equipos deberán afrontar varios compromisos importantes. Sin ir más lejos, este jueves, en el marco de una nueva fecha de Brasileirao, el Galo que comanda estratégicamente Eduardo Domínguez recibió a Cruzeiro en el Estadio Arena MRV, en lo que fue otro episodio del histórico clásico de Belo Horizonte.

No es un detalle menor que Atlético Mineiro llegó a este partido en la séptima colocación de la tabla de posiciones de la presente temporada de la máxima categoría del fútbol brasileño, en zona de clasificación a Copa Sudamericana, pero con chances de acercarse a la zona de clasificación a la Copa Libertadores de América.

Paralelamente, Cruzeiro, su rival de toda la vida, se transformó en un contrincante directo por ambos objetivos, ya que arribó a este espectáculo cuatro puntos por encima de su línea y en zona de clasificación a la Copa Libertadores. Por ende, el Galo se planteó este cotejo con la obligación de hacerse con los tres puntos para recortar distancias.

En medio de ese panorama, la visita no demoró en golpear de manera contundente, abriendo el marcador cuando solamente transcurrían jugados 3 minutos del primer período. Es que Kaio Jorge puso en ventaja a Cruzeiro, decretando una mínima diferencia que se mantuvo hasta el descanso en Belo Horizonte.

Posteriormente, ya en la etapa complementaria, Atlético Mineiro redobló esfuerzos con la misión de conseguir por lo menos un punto en el clásico frente a Cruzeiro. Sin embargo, no pudo quebrantar la resistencia del combinado visitante y cayó por 1-0. Un golpe realmente duro pensando en lo que será la final de la Sudamericana.

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El gol de Kaio Jorge

🚨GOOOL! 🇧🇷 Kaio Jorge!



Atlético-MG 0 – [1] Cruzeiro pic.twitter.com/4l7zAIuH5Q — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) October 29, 2026

Las posiciones del Brasileirao

¿Cuándo se juega la final de la Sudamericana?

La gran final de la Copa Sudamericana entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.