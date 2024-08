Dura crítica contra Marcelo Bielsa en la Selección de Uruguay: "No me voy a callar cuando comete los errores que comete"

Más allá de que no pudo pisar fuerte en la última Copa América, Marcelo Bielsa está teniendo una estadía positiva como director técnico de la Selección de Uruguay. De hecho, la Celeste se encuentra segunda en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo del año 2026.

De todos modos, algunas críticas siguen a la orden del día para con el experimentado entrenador argentino de 69 años de edad. Y quien, en las últimas horas, no tuvo ningún filtro y se mostró despiadado con el Loco fue Sergio Markarián, reconocido estratega uruguayo.

Markarián, que comandó al combinado de Paraguay en el Mundial de Corea-Japón 2002 y que también supo dirigir a los seleccionados de Perú y Grecia a lo largo de su dilatada trayectoria, destacó algunos aspectos positivos de Bielsa pero también lo criticó fuertemente.

“Se paga lo que se le paga a un entrenador como Bielsa y a los jugadores les llega lo mínimo. Este es el país de América donde los futbolistas cobran menos. Por eso hay atletas que nunca jugaron acá y están en todo el mundo. En este país hay un contrato con un entrenador que, sin duda, es un gran entrenador”, comenzó disparando en diálogo con Radio Santiago.

Sergio Markarián, sin ningún filtro.

“Marcelo Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad. Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay”, profundizó Markarián.

“El primero de ellos fue competir en un torneo, que creo que se jugó en Chile, al que no asistió él y llevó una selección muy pobre”, sentenció el director técnico de 79 años en relación a los que sucedió en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile, en 2023.

“El segundo error Bielsa lo comete en el Preolímpico, campeonato que era fundamental para Uruguay y así defender los 100 años tras ser campeón en los Juegos Olímpicos de 1924. Era fundamental hacer un buen trabajo”, continuó criticando.

Y, luego, fue más allá y profundizó: “Bielsa hizo una selección en la que había nueve delanteros, tres mediocampistas y cinco defensores, más los arqueros. Un plantel mal integrado, un equipo mal hecho, dejando de lado a jugadores importantes y armando equipos caprichosos que no lograron clasificar a la segunda etapa de un torneo que era fácil de ganar”.

“El tercer gran error de Bielsa fue el partido contra Colombia en la Copa América, al que lleva a un equipo cansado para enfrentar a uno que estaba más fresco. Se sabe que, en este tipo de torneos, si usted quiere llegar a la final y ganarla, hay un partido en el que usted tiene que descansar. Si un entrenador de esa trayectoria no es capaz de utilizar una estrategia de campeonato que le permita llegar a la final, ha sido un gran error”, añadió.

“Seguiré apoyando la contratación de Bielsa, como lo hice, pero no me voy a callar la boca cuando veo que comete los errores que comete. Son errores muy grandes, garrafales”, completó.

Los números de Bielsa en Uruguay

Marcelo Bielsa dirigió a la Selección de Uruguay, en todas sus categorías, en 24 oportunidades, cosechando 12 victorias, 6 empates y 6 derrotas.