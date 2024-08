Cristiano Ronaldo abrió hace apenas una semana su canal de YouTube, UR · Cristiano, el cual ya acumula más de 50 millones de suscriptores y el cual comienza a dar que hablar también por su contenido. En esta ocasión Cristiano se reunió con Rio Ferdinand para hablar sobre su pasado, presente y futuro en el fútbol y dejó algunos comentarios interesantes, incluida una referencia a Pelé.

Uno de los temas que tocaron fue el récord goleador que podría alcanzar Cristiano Ronaldo pronto, puesto que está a un tanto de los 900 goles como profesional. Aún así, semejante marca se ve como un peldaño apenas en el verdadero objetivo del portugués: alcanzar los 1000 goles.

“No quiero ser presumido, pero convertí 60 goles esta temporada. Soy el máximo goleador en la historia del fútbol, y voy a seguir elevando esa vara. Pronto llegaré a los 900 y superaré los 1000“, le confió Cristiano a Ferdinand. Y admitió: “Quiero llegar a los 1000”.

Cristiano Ronaldo destacó que le gustaría llegar a los 1000 goles. (UR/Cristiano YouTube)

“Quiero vivir el presente, pero si no me lesiono (toco madera), pero mi objetivo es ese. Creo que es la mejor marca que puedo dejar en el fútbol. Primero llegar a los 900 y luego mi desafío será superar los 1000“, agregó el luso que, como él mismo mencionó, viene de ser el máximo goleador del mundo en la última temporada.

La referencia a Pelé en su búsqueda de alcanzar los 1000 goles

Cristiano Ronaldo suma 899 goles como profesional.

Hasta la fecha, la única persona que afirma haber superado la barrera de los 1000 goles en el fútbol es Pelé, una de las máximas glorias en la historia del deporte. Aunque claro, cuando Pelé jugaba, los registros no eran tan verificables como ahora mismo y su palabra es el sustento de esa estadística.

Cristiano Ronaldo así lo hizo notar con un sutil comentario: “Todos los goles que convertí están en video. Así que puedo demostrar que los convertí. Están todos en video“, destacó el capitán del Al-Nassr. “Respeto a todos, pero todos mis goles están certificados y si quieres más goles puedo traer los videos de los entrenamientos“, agregó a tono de broma.

¿El retiro está cerca?

Otro tema que surge con frecuencia en las recientes entrevistas de Cristiano Ronaldo es la de su retiro. Con 40 años, ese momento no parece tan lejano, pero el luso dejó claro que todavía tiene cuerda para rato.

¿Retirarse? No todavía para Cristiano Ronaldo.

“No sé cuando se va a terminar esto. Se que estoy más cerca del final que del principio, pero no se cuando será“, inició. Cristiano prosiguió agregando: “Aprendí a disfrutar el momento, a vivir el momento. Se que todavía me veo bien, me siento como que puedo regatear, patear, convertir goles o saltar.”

Finalmente reconoció que el retiro llegará cuando reconozca que ya no puede generar un impacto en el juego: “El día que empiece a sentir que no produzco nada, junto mis valijas y me voy. Pero estamos lejos de ello“, sentenció frente a Ferdinand.