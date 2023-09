A lo largo de su carrera como entrenador, más allá de los éxitos que pudo tener en los clubes o selecciones que dirigió, Jorge Sampaoli fue protagonista de varios hechos que lo expusieron considerablemente por las reacciones que el DT tiene.

Actos que llaman la atención y que sumaron un nuevo capítulo en este fin de semana cuándo Flamengo no pudo defender su localía en la final de la Copa de Brasil y el entrenador argentino no se lo tomó de buena manera. No solo en una sino en dos ocasiones.

En primer lugar, la primera situación en la que la calentura de Sampaoli quedó expuesta fue en el final del primer tiempo cuándo Jonathan Calleri rompió el cero y el DT se fue al vestuario antes de que el árbitro decrete el comienzo del entretiempo.

Pese a que esto ya había llamado la atención de todos, en la segunda parte llegaría el acto final del show de Sampaoli cuándo el DT, enojado por perder el encuentro, se fue de la cancha pateando una reja.

El presente de Jorge Sampaoli en el Flamengo

Con 37 partidos dirigidos desde que llegó a Flamengo, Sampaoli ganó un total de 20 encuentros mientras que empató 8 y perdió otros 9. A doce puntos del Botafogo líder, el equipo de Sampaoli es apuntado por el accionar en el Brasileirao y su eliminación temprana en la Libertadores.