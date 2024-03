A nivel de resultados, el ciclo de Fernando Gago no está siendo el esperado. Al mal comienzo de año deportivo para las Chivas de Guadalajara, ahora se le sumó la sanción al entrenador por haber hablado mal del arbitraje luego del empate de sus dirigidos en el clásico ante América.

Resulta que Pintita quedó muy enojado por un polémico penal no sancionado por Fernando Hernández para su equipo. “Me deja una bronca terrible por la situación del penal y también por lo que me manifestaron los jugadores de sentirse incómodos con comentarios desde el lado del arbitraje. Los noté enojados, los sentí incómodos en varias ocasiones del partido”, soltó el DT en conferencia de prensa.

Por esta declaración, lo multaron. “La Comisión Disciplinaria informa que, determinó sancionar económicamente al director técnico del Club Guadalajara, Fernando Rubén Gago, toda vez que durante la conferencia de prensa tras el partido entre su club y el América, de la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024, realizó críticas al arbitraje, transgrediendo el Reglamento de Sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, en particular el artículo 71 inciso d)”, indica el escrito de las autoridades de la Liga MX.

Además, el escrito afirma que “se advierte al Club Guadalajara sobre la conducta futura de su director técnico, ya que en caso de que este tipo de acciones se vuelvan a suscitar, la Comisión Disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra”.

Los números de Gago en Chivas

Son 16 partidos los que Fernando Gago lleva dirigidos en las Chivas de Guadalajara, con un saldo de 7 triunfos, 4 empates y 5 derrotas. Hasta ahora, el golpe más fuerte fue a nivel internacional, cuando quedó eliminado de la Concachampions por América, su clásico rival.

El problema del equipo de Pintita es que apenas pudo ganar en 2 de sus últimas 8 presentaciones. Fue 3 a 1 ante Pumas, el 25 de febrero; y 3-2 ante América, en un encuentro que no sirvió de nada ya que tenían que remontar un 0-3 en el global. Esta mala racha se completó con 4 caídas y 2 empates.