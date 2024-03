Aunque Vinicius no logró anotar su nombre en el marcador, incluso cuando España y Brasil repartieron goles de lo lindo para finalizar igualados 3-3, fue protagonista absoluto del Partido contra el Racismo que se disputó este martes en el Estadio Santiago Bernabéu, donde habitualmente hace de local defendiendo la camiseta de Real Madrid.

Tras la cruda conferencia de prensa en la que puso de manifiesto los ataques racistas y los actos discriminatorios de los que le toca ser víctima cada vez que sale a la cancha, el brasileño saltó a la cancha portando la cinta de capitán de su Selección, algo que no es habitual, en un gesto cargado de simbolismo. Cuando su nombre se mencionó por los altoparlantes, recibió la primera gran ovación de la noche.

Pero Vinicius estuvo también vinculado en una tensa discusión que desvirtuó por un momento la esencia pacífica del amistoso internacional entre españoles y brasileños. El otro protagonista de la historia fue Álvaro Morata, maltratado por buena parte de los aficionados que se encontraban en el Bernabéu, también hinchas del equipo Merengue que no le perdonan el hecho de defender ahora la camiseta del Atlético, el clásico rival capitalino.

Cuando Morata salió del terreno de juego, devolvió algunos gestos a los aficionados que lo silbaban e insultaban. Vinicius le recriminó esa actitud y terminó enfrentándose cara a cara con el español, que le dijo algunas palabras con gesto hostil y lo mandó de regreso con los suyos.

Una vez que reinó la calma, el brasileño volvió a acercarse al delantero Colchonero para explicarle, ya con menos ampulosidad, el motivo de su reacción. Morata volvió a decirle unas palabras tapándose la boca y ambos parecieron llegar a un acuerdo.

Las declaraciones de Vinicius en la previa del partido

“Recibir insultos es algo bastante triste, es algo que pasa aquí en cada partido, en cada día. Cada denuncia mía me pone muy triste. Pero como a todos los negros que están en el mundo, es algo triste. Esto es algo que está sucediendo. No sólo en España, también en el mundo”, había expresado Vinicius en conferencia de prensa.

Y continuó: “No sólo en España, en todos los lugares hay mucho racismo. Espero que en el futuro esto cada vez vaya a menos y haya menos gente que pase por esto. Entiendo que se hable de lo que se hable en el campo. Claro que tengo muchas que mejorar, aún tengo 23 años, y es un progreso natural… Sales muy joven de Brasil sin haber aprendido tantas cosas… Llevo mucho tiempo viendo esto, y cada vez me siento más triste, cada vez tengo menos voluntad de jugar. Nadie me está apoyando”.

Vinicius reafirmó su compromiso con dar la lucha contra el racismo desde Madrid: “He pensado tanto de salir de aquí… Porque si me voy de aquí, le voy a dar a los racistas lo que quieren. Quiero seguir aquí, en el mejor club del mundo, para que sigan viendo mi cara. Sigo evolucionando para estas cosas, ser la alegría de toda la gente que va al estadio. Los racistas son minoría, y no suele pasar siempre. Pero como soy atrevido, soy del Madrid… Es complicado. Pero voy a seguir, porque el presidente me apoya, el club me apoya”.